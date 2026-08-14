Kulbergs pieļauj Rinkēviča pārvēlēšanu Valsts prezidenta amatā uz otro termiņu
Ministru prezidents Andris Kulbergs pieļauj iespēju, ka pašreizējais Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs varētu amatā palikt arī uz otro termiņu.
Kulbergs raidieraksta rubrikā "Politiķi! Kas tas vispār bija?!" pauda, ka personīgi augstu vērtē Rinkēviču un uzskata viņu par ļoti cienījamu prezidentu. Pēc Kulberga teiktā, Rinkēvičs esot apliecinājis spēju domāt par valsti ārpus politiskajiem spēkiem.
"Es noteikti pieļauju iespēju, ka viņš varētu būt arī nākamajā termiņā," sacīja Kulbergs.
Vienlaikus Kulbergs norādīja, ka AS vēl nav diskutējusi par savu iespējamo kandidātu Valsts prezidenta amatam. Viņš sacīja, ka šis jautājums apvienībā līdz šim pat neesot bijis aktuāls un Rinkēviča iespējamais otrais termiņš neesot apspriests saistībā ar AS oficiālu lēmumu.
Rinkēviču Saeima Valsts prezidenta amatā ievēlēja 2023. gada 31. maijā, trešajā vēlēšanu kārtā par viņu balsojot 52 deputātiem. Otrs politiķis, kurš tolaik kandidēja uz šo amatu, bija AS virzītais Uldis Pīlēns, kurš saņēma 25 balsis. Saeimas informācija.
Pēc Pīlēna kandidatūras neizdošanās AS attiecības ar tālaika valdības koalīcijas partneriem saasinājās, un apvienība nonāca opozīcijā. Kulbergs intervijā sacīja, ka AS toreiz pildījusi priekšvēlēšanu solījumu virzīt savu prezidenta amata kandidātu.Nākamās Valsts prezidenta vēlēšanas Saeimā būs jāorganizē 2027. gadā.