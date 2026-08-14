NATO iznīcinātāji Balvu novadā notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu dronu
NATO iznīcinātāji agrā piektdienas rītā Latvijas gaisa telpā notriekuši bezpilota lidaparātu, ziņo Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Kā "Latvijas Televīzijai" norāda NBS Apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa, saistībā ar ielidojušo bezpilota lidaparātu tika izsludināts gaisa apdraudējums Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novados. Apdraudējums noslēdzās plkst. 04.50.
Gaisa trauksme izsludināta arī Aglonā, kur vakar ienākušas vairākas svētceļnieku grupas. Latvijas Televīzijas uzņemtajos video redzams, ka svētceļnieki, kuri apmetušies Aglonas Katoļu ģimnāzijā patvērumu meklē pagrabstāvā. pic.twitter.com/dJXNSgneem— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) August 14, 2026
Saistībā ar apdraudējumu tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas iznīcinātāji, kas veiksmīgi dronu notrieca. "Drona ielidošanu veicinājušas Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā īstenotās darbības," norāda Bērziņa, uzsverot, ka šo darbību rezultātā droni tiek mērķtiecīgi novirzīti Latvijas gaisa telpā.
"Notikuma vieta ir saistīta ar Balvu novadu, tomēr jāpiezīmē, ka drona notriekšana notiek salīdzinoši lielā augstumā, tādēļ drona atlūzas var atrasties tālu no faktiskās notikuma vietas," skaidro Bērziņa.
Viņa informē, ka atlūzas ir sīkas un var būt izkaisītas plašā teritorijā. Viņa aicina iedzīvotājus netuvoties atlūzām, bet tās ieraugot - ziņot pa tālruni 112. "Kamēr turpināsies Krievijas agresija Ukrainā - šādi gadījumi atkārtosies, un mums ir jābūt gataviem reaģēt!" viņa uzsver.
Šobrīd notikuma vietu apseko un ierobežo NBS un Valsts policija. Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.