Slēgta Vecrīga, ierobežojumi pilsētas centrā: ar ko jārēķinās autobraucējiem Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā
Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā pilsētā noteikti plaši satiksmes ierobežojumi, tostarp slēgta satiksme 11. novembra krastmalā un sestdien tiks slēgta Vecrīgā. Izmaiņas skar arī vairākas citas Rīgas centra ielas.
Pašvaldība atgādina, ka 15. un 16. augustā sabiedriskais transports un pašvaldības maksas autostāvvietas galvaspilsētā būs bez maksas.
11. novembra krastmalā satiksme jau ir slēgta
Ierobežojums būs spēkā līdz 16. augusta plkst. 24.00 – transportlīdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt 11. novembra krastmalas abās pusēs posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai un Bīskapa gātē. Atstātie transportlīdzekļi tiks pārvietoti uz citu stāvēšanai atļautu vietu. Ierobežojumi neattieksies uz transportlīdzekļiem ar speciālām caurlaidēm, diplomātisko un operatīvo transportu.
15. augustā slēgs transportlīdzekļu satiksmi Vecrīgā
No 15. augusta plkst. 12.00 līdz 16. augusta plkst. 4.00 transportlīdzekļu satiksme būs slēgta Vecrīgas teritorijā.
Aicinām sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus un tirdzniecības vietas savlaicīgi nodrošināt piegādes transporta brīvu iebraukšanu un izbraukšanu, lai neradītu transporta kustības traucējumus.
Savukārt no 15. augusta plkst. 10.00 līdz 16. augusta plkst. 4.00 Vecrīgā un 11. novembra krastmalā tiks slēgtas mikromobilitātes rīku novietošanas zonas.
15. un 16. augustā 11. novembra krastmalā, Vecrīgas teritorijā un citās pasākumu norises vietās būs aizliegta elektroskrejriteņu, velosipēdu, velorikšu, elektromobiļu un zirgu pajūgu satiksme.
Apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi citviet galvaspilsētā
Aspazijas bulvāra labajā pusē posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Kaļķu ielai transportlīdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt līdz 16. augusta plkst. 8.00.
14. augustā no plkst. 17.00 līdz 16. augusta plkst. 8.00 apstāties un stāvēt būs aizliegts Kaļķu ielas abās pusēs posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam. Šajā pašā laikā Kaļķu ielā minētajā posmā tiks slēgta arī transportlīdzekļu satiksme.
14. augustā no plkst. 20.00 līdz 16. augusta plkst. 8.00 apstāties un stāvēt būs aizliegts Krišjāņa Barona ielas labajā pusē posmā no Elizabetes ielas līdz Merķeļa ielai.
Savukārt no 14. augusta plkst. 20.00 līdz 16. augusta plkst. 12.00 būs aizliegts apstāties un stāvēt autostāvvietā 13. janvāra ielas un Aspazijas bulvāra krustojumā.
Ierobežos arī kuģošanu
Nepieciešamības gadījumā līdz 16. augusta plkst. 20.00 tiks ierobežota kuģošanas kustība Daugavas akvatorijā posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam.
15. augustā no plkst. 23.00 līdz 24.00 kuģošanas kustība šajā Daugavas posmā tiks slēgta.