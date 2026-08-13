Aktīvi paraksta iniciatīvu par "tautas kalpu" transporta un īres izdevumu kompensācijas atcelšanu. Deputāti šādi saņēmuši brangu naudu
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Mana balss" savākti vairāk nekā 10 000 parakstu par iniciatīvu atcelt Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas.
Tagad šo kolektīvo iesniegumu būs jāizskata Saeimā. Parakstus sāka vākt 16. jūlijā. Vēl trešdien bija savākta nepilna puse nepieciešamo parakstu, bet ceturtdienas laikā savākti iesniegšanai parlamentā nepieciešamie 10 000 parakstu.
Iniciatīvu rosinājis Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Andis Feldmanis.
Iniciatīvā norādīts, ka katrai personai ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos, kā arī savu dzīvesvietu. Tiek uzsvērts, ka ikdienā daudzi veselības un sociālās aprūpes darbinieki, kā arī pedagogi dodas uz darbu no attālākiem reģioniem vai ir spiesti īrēt dzīvesvietu citā pilsētā, sedzot šos izdevumus paši.
Ņemot vērā, ka normatīvie akti neuzliek darba devējam pienākumu darbiniekiem apmaksāt transporta un dzīvojamās telpas īres (viesnīcas) izdevumus, nav objektīva pamata, lai Saeimas deputāti atrastos labvēlīgākā situācijā nekā citi valsts un pašvaldību sektorā nodarbinātie, pausts iniciatīvas pieteikumā.
Saeimas deputāta amatam pēc būtības ir jābūt tautas uzticības un goda amatam, nevis peļņas amatam, uzskata iniciatīvas pieteicējs.
"Uzskatām, ka pašreizējā situācijā, kad valsts budžetā ir deficīts un nepietiek līdzekļu tādām kritiski svarīgām jomām kā veselības aprūpe, izglītība un iekšējā drošība, šādu kompensāciju uzturēšana ir nepieņemama un vērsta pret sabiedrības interesēm," teikts iniciatīvā.
Tās autors uzskata, ka, esošo sistēmu atceļot, tiks ietaupīta nodokļu maksātāju nauda, ko varēs atvēlēt sabiedrībai svarīgāku mērķu un vajadzību finansēšanai.
"Atceļot šādas kompensācijas, Saeimas deputāti pierādīs solidaritāti ar Latvijas tautu," norāda iniciatīvas autors.
Kā vēstīts, Saeimas deputāti šā gada jūnijā kompensācijās kopumā saņēmuši 22 419,53 eiro, liecina publiskotā informācija.
Dzīvojamo telpu īres kompensācijās izmaksāti 13 732,98 eiro, bet transporta izdevumu kompensācijās - 8686,55 eiro.
Lielākās kopējās kompensācijas jūnijā saņēmis Artūrs Butāns (NA), kuram izmaksāti 934,53 eiro, kam seko Līga Kļaviņa (ZZS) ar 928,35 eiro, Ramona Petraviča (LPV) ar 903,97 eiro, Viktorija Pleškāne (LPV) ar 900,48 eiro un Anita Brakovska (ZZS) ar 886,04 eiro. Tāpat starp lielākajiem kompensāciju saņēmējiem bija Jānis Skrastiņš (JV), kuram izmaksāti 839,44 eiro, un Jānis Vucāns (ZZS) ar 837,02 eiro.
Vislielākās dzīvokļu īres kompensācijas jūnijā saņēmusi Līga Kozlovska (ZZS) - 800 eiro, kā arī Līga Kļaviņa (ZZS) - 780 eiro, Ramona Petraviča (LPV) - 750 eiro, Artūrs Butāns (NA) - 750 eiro un Mārcis Jencītis (LPV) - 720 eiro.
Savukārt lielākās transporta izdevumu kompensācijas izmaksātas Anitai Brakovskai (ZZS) - 486,04 eiro, Edgaram Putram (AS) - 452,15 eiro, Atim Labucim (LPV) - 426,53 eiro, Viktorijai Pleškānei (LPV) - 400,48 eiro un Jānim Vucānam (ZZS) - 397,02 eiro.