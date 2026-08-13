Sadursmes vieta Krasta masīvā (ekrānuzņēmums no video)
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Šodien 21:39
Tramvajs notriecis divus cilvēkus Krasta masīvā Rīgā. Cietušie bijuši nedzirdīgi. VIDEO
Ceturtdienas vakarā Rīgā, Krasta masīva pieturas apkārtnē tramvajs uz gājēju pārejas notriecis divus cilvēkus, vēsta "sadursme.lv".
Kāds aculiecinieks pavēstījis, ka abi cietušie bijuši nedzirdīgi, un nav reaģējuši uz tramvaja vadītāja signalizēšanu. Nelaimes brīdī abi atradās uz gājēju pārejas.
Pēc aculiecinieka teiktā, sieviete pēc sadursmes bijusi pie samaņas, savukārt vīrietis cietis daudz nopietnāk. Notikuma vietā strādāja vairākas mediķu brigādes, tostarp tika izsaukta reanimācijas brigāde.
Precīzi negadījuma apstākļi un cietušo veselības stāvoklis šobrīd nav oficiāli apstiprināts.