VIDEO: “Saeimā šoferu ir vairāk nekā to, kas domā par politikas veidošanu!” sāpīga, bet noderīga saruna par izglītību un valsts pārvaldi ar Dauni Aueru
Izglītība, valsts pārvalde un kā šīs lietas veido vai bremzē mūsu izaugsmi un labklājību – par šīm lietām vēlēšanu un kārtējo izglītības jomas izmaiņu priekšā visnotaļ adekvāti šķita parunāties ar Latvijas Universitātes politikas zinātnes profesoru, domnīcas “LaSER” Valdes priekšsēdētāju Dauni Aueru.
Šoreiz raidījumā “Jauns jautājums” parunāsim par izglītību un tās nozīmi mūsu visu labklājībā. Diskutēsim arī par to, vai valsts attīstībai svarīgos amatos mums tiešām ir cilvēki ar atbilstošu izglītību, kā arī par to, kādi ļaudis vada lielās valsts kapitālsabiedrības un vai ar to pārvaldību viss ir kārtībā.
Latvijas izglītības sistēma pēdējos 20 gados ir piedzīvojusi virkni reformu, taču diez vai var apgalvot, ka rezultāts būtu izcils. Patlaban Izglītības un zinātnes ministrija gatavo nākamo reformu, kas skars dažādus izglītības līmeņus, taču jautājums paliek tas pats vecais - vai tiešām šī būs tā reforma, kas reāli cels kopējo izglītības līmeni? Tāpat skaidrosim, cik lielu lomu vispār spēlē dokuments, kas apliecina, ka cilvēkam ir maģistra grāds?
Analizēsim, kāda Latvijā ir situācija ar lielo valsts kapitāla uzņēmumu vadību - vai to atlases principi ir pareizi un kvalifikācija pietiekama? Un vērtēsim, kāda Latvijā kopumā ir situācija ar izglītotiem kadriem, īpaši jau vadības līmenī.
Raidījumu vada žurnālists Sandris Metuzāls. Skaties un uzzini Jauns.tv jebkurā laikā un vietā!