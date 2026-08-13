Balvos tika reģistrēts elektrotīkla bojājums, radot elektroapgādes traucējumus klientiem Ezera, Vidzemes, Brīvības un Tautas ielas apkārtnē.
Novadu ziņas
Šodien 20:37
Balvu daļā uz laiku pazudusi elektrība
Ceturtdienas vakarā Balvos ap 2200 AS "Sadales tīkls" klientu bija traucēta elektroapgāde, pavēstīja uzņēmumā.
Uzņēmumā ap plkst. 20 informēja, ka Balvos reģistrēts elektrotīkla bojājums, radot elektroapgādes traucējumus klientiem Ezera, Vidzemes, Brīvības un Tautas ielas apkārtnē.
Aptuveni stundas laikā traucējumi novērsti un elektroapgāde atjaunota.