Balvu daļā uz laiku pazudusi elektrība
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Balvos tika reģistrēts elektrotīkla bojājums, radot elektroapgādes traucējumus klientiem Ezera, Vidzemes, Brīvības un Tautas ielas apkārtnē.
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Balvu daļā uz laiku pazudusi elektrība

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Jauns.lv/LETA

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Ceturtdienas vakarā Balvos ap 2200 AS "Sadales tīkls" klientu bija traucēta elektroapgāde, pavēstīja uzņēmumā.

Balvu daļā uz laiku pazudusi elektrība...

Uzņēmumā ap plkst. 20 informēja, ka Balvos reģistrēts elektrotīkla bojājums, radot elektroapgādes traucējumus klientiem Ezera, Vidzemes, Brīvības un Tautas ielas apkārtnē.

Aptuveni stundas laikā traucējumi novērsti un elektroapgāde atjaunota.

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