Atklāj izstādi "Jāni Streiču atceroties"; 13.08.2026.
Rīgas Latviešu biedrības (RLB) nama Baltajā zālē atklāta izcilā kinorežisora un mākslinieka Jāņa Streiča (1936-2026) piemiņai veltītā personālizstāde "Jāni Streiču ...
FOTO. Atklāj Jāņa Streiča piemiņai veltītu personālizstādi: ne tikai leģendārs kinorežisors, bet arī mākslinieks!
Rīgas Latviešu biedrības (RLB) nama Baltajā zālē atklāta kinorežisora un mākslinieka Jāņa Streiča piemiņai veltītā personālizstāde "Jāni Streiču atceroties".
Latvijas kultūras leģenda - Jānis Streičs
Mūžībā 2026. gada 5. martā 89 gadu vecumā devās viena no Latvijas izcilākajām kultūras personībām – režisors, scenārists, mākslinieks un ...
Streičs bija RLB priekšsēdētājs (1999-2002), RLB Goda biedrs, RLB Vizuālās mākslas komisijas biedrs.
Izstādes atklāšanā tika aicināta piedalīties Streiča ģimene un Tekla Bekeša, Gunta Brakovska, Guntis Gailītis, Gaida Jablovska, Maruta Plivda un Ojārs Spārītis. Pasākumu ar klaviermūzikas skanējumu kuplinās profesors Ventis Zilberts.
Izstādē eksponēti mākslas darbi gan no Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja, gan no privātām kolekcijām.
Jānis Streičs (1936-2026) bija kinorežisors, scenārists, aktieris, rakstnieks, gleznotājs un sabiedriskais darbinieks, kura daiļrade balstījās mūsdienu sabiedrībai svarīgās tēmās, izpelnoties skatītāju un lasītāju mīlestību, norāda izstādes rīkotāji. Pēdējās pāris desmitgadēs Streičs sevi pieteica arī ainavu glezniecībā. Mākslinieks galvenokārt strādāja eļļas tehnikā uz audekla, retāk pievēršoties pasteļiem. Viņa darbiem raksturīga tonālā daudzveidība un pārliecinošas gaismu un ēnu attiecības, iemūžinot Latvijas, Lietuvas un Ukrainas ainavas, informē Svikle.
Atvadas no Jāņa Streiča
Svētdien, 22. martā, vairāki simti cilvēku Rīgas Latviešu biedrības namā atvadījās no izcilā kinorežisora un scenārista Jāņa Streiča.
Viņa norāda, ka Streičam bija svarīgs dialogs ar skatītāju, tāpēc viņš aktīvi rīkoja personālizstādes un piedalījās kopizstādēs. Streičs bija ne vien RLB Vizuālās mākslas komisijas, bet arī mākslinieku grupas "Daugava 2019" biedrs. No 2020. gada līdz pat savai aiziešanai mūžībā piedalījās vairākās izstādēs, kā arī ar saviem darbiem bija pārstāvēts Tallinas galerijā "Hopneri Maja".
Izstāde RLB Baltajā zālē bez maksas apskatāma katru dienu līdz 15. septembrim no plkst. 10 līdz 19.
Pasākums tapis ar Rīgas pašvaldības atbalstu.