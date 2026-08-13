Ziedi domāti visiem, nevis līdzi nešanai: Ludzā ķer puķu plūcējus
Pēdējā laikā publiski pieejamās vietās Ludzā ir konstatēti gadījumi, kad atsevišķi iedzīvotāji patvaļīgi noplūc ziedus un tādējādi bojā pilsētas apstādījumus, informēja Ludzas novada pašvaldībā.
Domē uzsver, ka katras puķudobes izveide un uzturēšana prasa rūpīgu dārznieku un labiekārtošanas speciālistu darbu, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļus. Publiski apstādījumi ir paredzēti visu iedzīvotāju priekam, un viena patvaļīgi noplūkta zieda dēļ tiek bojāts visas kompozīcijas izskats.
"Sakopta vide veicina pilsētas pievilcību un drošības sajūtu, tāpēc atbildīga attieksme ir katra pilsētnieka pienākums," aicina pašvaldība.
Novada Pašvaldības policija, pamatojoties uz saņemto informāciju, pašlaik veic videonovērošanas kameru ierakstu pārbaudi. Par konstatētajiem pārkāpumiem attiecībā uz pieaugušajiem ir sāktas administratīvā pārkāpuma lietas. Savukārt ar nepilngadīgajiem pārkāpējiem un viņu vecākiem tiks veiktas preventīvas pārrunas.