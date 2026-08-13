Migrācijas spiediens pieaug: Lietuva nosūta Latvijai jaunu robežsargu vienību
Uz Latviju trešdien devusies jauna Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta darbinieku vienība, lai palīdzētu cīņā pret nelegālo migrāciju uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju, ceturtdien paziņoja Lietuvas Iekšlietu ministrija.
Uz Latviju devušies 20 Lietuvas robežsargi.
Latvija izjūt ievērojamu spiedienu nelegālās migrācijas no Baltkrievijas dēļ. Reaģējot uz to, kopš jūlija Lietuva uz Latviju ir nosūtījusi četras robežsargu grupas.
Koordinējot rīcību ar Latvijas kolēģiem, Lietuvas robežsargi uzrauga robežu, novērš nelegālo migrāciju un veic citus uzdevumus Latvijas valsts robežas aizsardzībai.
Ceturtdien Lietuvas iekšlietu ministrs Martīns Katelīns pateicās 27 Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta darbiniekiem, kuri piedalījās misijā Latvijā un palīdzēja sargāt robežu ar Baltkrieviju, kas ir Eiropas Savienības (ES) ārējā robeža.
"Lietuvas un Latvijas drošība ir cieši saistītas, tāpēc mūsu robežsargu palīdzība kaimiņvalstīm ir svarīgs piemērs kopīgai reakcijai uz nelegālās migrācijas spiedienu. Es pateicos robežsargiem, kuri nolēma doties uz Latviju un kuri tur veica atbildīgu un izaicinošu darbu. Šādas misijas parāda, ka mūsu robežsargu profesionalitāte un pieredze ir svarīga ne tikai Lietuvas robežas aizsardzībai, bet arī visa reģiona drošības garantēšanā," sacīja ministrs.
Šogad Lietuvas amatpersonas ir reģistrējušas palielinātu nelegālo migrantu plūsmu uz Lietuvu no Latvijas. Tas liecina par pieaugošo tā sauktās sekundārās migrācijas problēmu un vēlreiz apstiprina ciešas koordinācijas un kopīgas rīcības nozīmi starp Lietuvas un Latvijas iestādēm.
Lietuvas Iekšlietu ministrijas dati liecina, ka pagājušajā gadā Lietuvā tika aizturēti 1288 nelegālie migranti, kas tika transportēti no Latvijas vai ceļoja patstāvīgi, un tas ir aptuveni divarpus reizes vairāk nekā 2024. gadā, kad tādu bija 540. Šā gada pirmajā pusē Lietuvā aizturēti jau 1546 migranti, kas sākotnēji nelegāli šķērsojuši Baltkrievijas un Latvijas robežu.
Reģiona valstis vaino Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko par apzinātu migrantu virzīšanu uz ES ārējo robežu, lai izdarītu spiedienu uz bloku. Tādēļ Latvija, Lietuva un Polija ir pastiprinājušas robežapsardzību un būvē nožogojumu uz robežas.
Šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti nepilni 10 000 migrantu, bet Lietuvā robežsargi šogad piespieduši doties atpakaļ uz Baltkrieviju 1105 nelegālos migrantus.