Atmetot malā visu pirmsvēlēšanu retoriku, pašreizējā vēlēšanu kampaņa patiesībā koncentrējas uz jautājumu: kur valstij ņemt naudu?
Vieni piedāvā atkal sākt pārdot uzturēšanās atļaujas investoriem. Citi brīdina par iespējamo PVN palielināšanu. Trešie pieprasa samazināt ierēdņu skaitu. Ceturtie runā par nepieciešamību veikt vispārēju valsts izdevumu auditu.
Visas šīs idejas var un vajag apspriest. Vēl vairāk, dažas no tām, piemēram, birokrātijas mazināšana un kārtības ieviešana valsts tēriņos, man pašam ir ļoti tuvas.
Taču pastāv problēma. Valsts līdzekļu taupīšana ir svarīga. Tomēr valsti nav iespējams padarīt bagātāku tikai ar taupīšanu. Reāls valsts ieņēmumu pieaugums sākas, kad rodas jauni uzņēmumi, tiek radītas darbavietas un uzņēmumi sāk maksāt nodokļus. Tas ir īpaši svarīgi Latgalei, kurai izmisīgi nepieciešamas jaunas ražotnes.
Un te rodas jautājums: kāpēc, lai investors izvēlētos tieši Latviju?
Pēdējās dienās daudz tiek runāts par darbaspēka nodokļu slogu. Sociālajos tīklos parādās atšķirīgi aprēķini, kas liecina, ka kopējais darbaspēka nodokļu slogs Lietuvā ir aptuveni 44%, bet Latvijā – gandrīz 60%. Skaitļi ir iespaidīgi. Taču tā vietā, lai apspriestu citu cilvēku tabulu metodoloģiju, es nolēmu aplūkot oficiālos datus.
Vēl 5. maijā Latvijas Republikas Finanšu ministrija publicēja Baltijas valstu nodokļu sistēmu salīdzinošo pārskatu “Taxes in the Baltic States”. Tas nav ne politisks ziņojums, ne pirmsvēlēšanu aģitācija. Tas ir parasts analītisks dokuments, kurā Finanšu ministrija salīdzina Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nodokļu sistēmas. Tieši tāpēc šis dokuments ir īpaši interesants: valsts faktiski pati parāda, kā Latvija izskatās potenciālā investora acīm.
Pirmais, kas piesaista uzmanību, ir dažādās pieejas sociālajām iemaksām. Latvijā lielāko daļu obligāto sociālo iemaksu veic darba devējs. Pašlaik uzņēmumi maksā 23,59% papildus bruto algai, savukārt darbinieki iemaksā 10,5% no savas algas.
Lietuvā sistēma ir strukturēta citādi. Darba devēji maksā tikai aptuveni 1,8% (!), savukārt no darbinieka tiek ieturēta ievērojami lielāka sociālo iemaksu daļa. Proti, nauda budžetā ienāk kā vienā, tā arī otrā gadījumā – valsts vienkārši ir citādi pārdalījusi to, kurš tieši šos maksājumus pārskaita.
No pirmā acu uzmetiena varētu šķist, ka šāda sistēma dod labumu tikai darba devējiem. Taču te nu lietas kļūst interesantas. Lietuva negūst labumu no lētā darbaspēka. Gluži pretēji, skaitļi liecina, ka ieguvēji ir gan investori, gan darba ņēmēji. 2026. gadā minimālā alga Lietuvā ir 1153 eiro (“uz rokas” – aptuveni 812 eiro), savukārt Latvijā tā ir 780 eiro (aptuveni 660 eiro).
Tas rada paradoksālu situāciju: minimālā alga Lietuvā ir ievērojami augstāka, savukārt jaunas darba vietas izveide darba devējiem ir ievērojami lētāka! Un tas, manuprāt, ir viens no galvenajiem izaicinājumiem Latvijas konkurētspējai.
Protams, nebūtu godīgi apgalvot, ka Latvija visos aspektos ir sliktāka par Lietuvu. Tā nav taisnība. Tas pats Finanšu ministrijas pārskats liecina, ka Latvijai ir ievērojamas priekšrocības. Piemēram, ja uzņēmums neizņem peļņu, bet gan reinvestē to attīstībā, iekārtās vai ražošanas paplašināšanā, reinvestētā peļņa netiek aplikta ar nodokli, kamēr tā netiek sadalīta. Pastāv arī PVN priekšrocības.
Pastāv arī īpašas nodokļu priekšrocības brīvajām ekonomiskajām zonām un noteiktiem ražošanas veidiem. Tas viss patiešām darbojas par labu Latvijai.
Tomēr, par spīti visiem šiem plusiem, investori ļoti bieži izdara izvēli par labu Lietuvai. Un, ja paskatās uz pasauli ar investora acīm, atbilde uz jautājumu “kāpēc?” kļūst pavisam vienkārša.
Taču, neskatoties uz visām šīm priekšrocībām, investori bieži izvēlas Lietuvu. Un, ja paskatās uz pasauli investora acīm, atbilde uz jautājumu "kāpēc?" kļūst ļoti vienkārša.
Jebkura rūpnīca nesākas ar peļņas nodokļiem. Tā sākas ar cilvēkiem. Ar inženieriem, tehnologiem, iekārtu operatoriem, metinātājiem, elektriķiem... Ar visiem tiem speciālistiem, kuri jāpieņem darbā vēl pirms uzņēmums saražo savu pirmo produktu.
Un, ja šajā posmā investors redz, ka jaunu darbavietu radīšana Latvijā ir ievērojami dārgāka, daudzas citas priekšrocības pamazām sāk izgaist otrajā plānā. Tāpēc pāriesim no mūsu amatpersonu tik ļoti iemīļotās prezentāciju valodas uz valodu, ko saprot ikviens uzņēmējs: naudas valodu.
Iedomājieties divas mazas pierobežas pilsētas. Viena atrodas Latvijā, otra Lietuvā. Attālums starp tām ir mazāk nekā stundas brauciens ar automašīnu. Investors izvēlas, kur celt jaunu rūpnīcu un radīt 100 labi apmaksātas darbavietas. Izmantosim to pašu algas līmeni, ko savā pētījumā izmantoja Finanšu ministrija: 1800 eiro pirms nodokļu nomaksas.
Sanāk pavisam vienkārša matemātika.
Ja šāda rūpnīca taps Lietuvā, darba devēja izdevumi darba samaksai būs aptuveni 2,2 miljoni eiro gadā. Ja tādu pašu rūpnīcu uzbūvēs Latvijā, šī summa būs jau 2,67 miljoni eiro. Starpība ir gandrīz 472 tūkstoši eiro jau pirmajā gadā. Trīs gados – 1,4 miljoni eiro. Piecos gados – 2,36 miljoni eiro. Desmit gados – 4,7 miljoni eiro!!! Un tās iz izmaksas ir tikai simts darba vietām.
Šodien valsts pilnīgi pamatoti runā par nepieciešamību piesaistīt Latgalei jaunas ražotnes. Taču, pirms rīkot kārtējos investīciju forumus, stāstīt investoriem par Latvijas priekšrocībām un konkurēt par jaunām rūpnīcām, ir vērts godīgi atbildēt uz vienu vienkāršu jautājumu.
Kāpēc investoram izvēlēties Latviju? Jo īpaši Latgali, ja jau 100 darba vietu izveide desmit gadu laikā viņam izmaksās gandrīz par pieciem miljoniem eiro dārgāk nekā kaimiņos Lietuvā!?
Var runāt par investīciju klimatu, cik vien uziet. Rīkot konferences. Izrādīt skaistas prezentācijas. Taču investori lēmumu pieņem citādi. Viņi izstrādā finanšu modeli nākotnes uzņēmumam. Aprēķina izdevumus. Salīdzina valstis. Un tikai tad izlemj, kur būvēt nākamo rūpnīcu.
Ja mēs patiešām vēlamies, lai Latvija pelnītu vairāk, bet Latgale un citi reģioni pārstātu zaudēt cilvēkus un darba vietas, mums jāpanāk, lai Latvija būtu konkurētspējīga ne tikai krāšņās prezentācijās, bet arī reālos skaitļos.
Jo tieši skaitļi, nevis saukļi, galu galā nosaka to, kurā robežas pusē taps nākamā rūpnīca.