Latvijas Nacionālo botānisko dārzu plāno atkal padarīt par patstāvīgu iestādi
Lai stiprinātu Latvijas Nacionālā botāniskā dārza (LNBD) zinātnisko darbību, augu kolekciju saglabāšanu un sabiedrības izglītošanu, iestādi no 2026. gada 1. oktobra plānots atjaunot kā patstāvīgu viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošu valsts pārvaldes iestādi.
To paredz ministra sagatavotais rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālā botāniskā dārza atjaunošanu", kas pēc saskaņošanas Tiesību aktu portālā tiks virzīts apstiprināšanai Ministru kabinetā.
Autonomas iestādes statusa atjaunošana tiks īstenota piešķirtā finansējuma robežās, neparedzot papildu finansējumu.
"Latvijas Nacionālā botāniskā dārza pievienošana Dabas aizsardzības pārvaldei bija kļūdains lēmums, un tagad mēs šo kļūdu labojam. Līdzšinējā pieredze parādīja, ka reorganizācija pretēji solītajam ir palielinājusi birokrātiju un palēninājusi lēmumu pieņemšanu, atsevišķu dokumentu saskaņošana dažkārt ilgst mēnešiem," skaidro ministrs.
Tāpat botāniskajā dārzā tika ierobežotas iespējas rīkot tradicionālos stādu gadatirgus, kurus apmeklēja ne tikai Latvijas, bet arī kaimiņvalstu un pat Skandināvijas dārzkopji. Šie pasākumi vairāk nekā 20 gadus veicināja vides izglītības popularizēšanu, Latvijas atpazīstamību Baltijas reģionā, kā arī ienākošo tūrismu, teica Tavars.
Viņš uzsvēra, ka minētā reorganizācija izraisīja botāniskā dārza pašu ieņēmumu samazināšanos.
Ministrs norādīja, ka Dabas aizsardzības pārvaldei jākoncentrējas uz dabas aizsardzības politikas īstenošanu, savukārt botāniskajam dārzam, kas spēj patstāvīgi īstenot savas zinātniskās, izglītības un saimnieciskās funkcijas, ir nepieciešama atbilstoša autonomija.
"Dabas aizsardzības pārvalde tiek profesionāli vadīta un sekmīgi pilda tai uzticētos uzdevumus, taču abu iestāžu atšķirīgo funkciju dēļ to darbība būs efektīvāka, katrai darbojoties atbilstošā pārvaldības modelī. Atjaunojot patstāvīgas iestādes statusu, mēs radām priekšnoteikumus botāniskā dārza attīstībai, nevis administratīvai ierobežošanai," norāda Tavars.
Šī gada 1. janvārī Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs tika pievienots Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP), un botāniskā dārza funkciju īstenošana tika turpināta DAP struktūrā.
Atjaunojot LNBD kā patstāvīgu iestādi, iecerēts nostiprināt tā lomu kā nacionālas nozīmes zinātnes, augu daudzveidības saglabāšanas un sabiedrības izglītības centram.