JRT izziņo jaunās sezonas plānus - oktobrī pirmizrādi piedzīvos Hermaņa "Vējdzirnavas"
Jaunais Rīgas teātris (JRT) sācis 2026./2027. gada sezonu, un oktobrī teātrī pirmizrādi piedzīvos divi jauniestudējumi - režisora Alvja Hermaņa "Vējdzirnavas" un režisores Annas Vidulejas "Tūlija un da Vinči. Septiņas dienas".
"Vējdzirnavas" pirmizrādi piedzīvos JRT Lielajā zālē 6. oktobrī, un iestudējuma pamatā ir Ingas Ābeles luga par cilvēkiem un dzīvi mūsdienu Latvijā. Iestudējumā "Vējdzirnavas" lomas atveidos Gerds Lapoška, Kristīne Krūze, Gundars Āboliņš, Sandra Kļaviņa, Andris Keišs, Jānis Skutelis, Agate Krista, Elita Kļaviņa, Inga Ungure, Liena Šmukste un Kajs Hermanis.
"Tūlija un da Vinči. Septiņas dienas" pirmizrādi piedzīvos Mazajā zālē 22. oktobrī. Pie iestudējuma strādā režisore Viduleja, dramaturģe Elīna Vildere, aktieri Vilis Daudziņš un Aminata Grieta Diarra, māksliniece Krista Vindberga-Auzniece. Apvienojot tekstu fragmentus no Leonardo da Vinči pierakstiem ar filozofes un kurtizānes Aragonas Tūlijas traktāta par mīlestību un dienasgrāmatas fragmentiem, ir radīta oriģinālluga, kurā šie divi cilvēki sastopas.
Šogad JRT taps vēl divi jauniestudējumi. Novembra vidū Jaunajā zālē režisores lomā atgriezīsies Ungure, kura iestudēs Ingmara Bergmana darbu "Neuzticīgā". Decembra sākumā Mazajā zālē režisors Gatis Šmits kopā ar Baibu Broku veidos izrādi pēc rakstnieces Monikas Helferes romāna "Bagāža".
Nākamo gadu JRT sāks ar režisores Kristīnes Krauzes iestudējumu "Zenta un Konstantīns". Ābeles lugas uzmanības centrā ir latviešu rakstnieki-filozofi Zenta Mauriņa un Konstantīns Raudive, bet galvenās lomas iestudējumā atveidos Jana Čivžele un Andris Keišs.
Teātrī uzsver, ka sagatavošanā ir vairāku iestudējumu projekti. Lapoška, Kirils Ēcis un Elīza Dombrovska strādās pie iestudējuma "Dzeja, dzeja", Hermanis plāno iestudēt Noa Haidla lugu "Gars un putekļi", Daudziņš iecerējis lielformāta dokumentālo izrādi par Kurzemes romiem, bet režisors Aiks Karapetjans veidos iestudējumu par armēņu kinorežisoru Sergeju Paradžanovu. Gaidāms, ka sezonas otrajā pusē Lapoška piedāvās iestudējumu "Agri, vēlu vai nekad".