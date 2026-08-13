Svarīgs jaunums "Vivi" pasažieriem: no šodienas mainās biļešu reģistrēšanas kārtība
No šodienas, 13. augusta, "Vivi" vilcienu pasažieri elektroniskās biļetes var reģistrēt mobilajās lietotnēs "Vivi Latvija" un "Mobilly".
Tas nozīmē, ka pēc iekāpšanas vilcienā vairs nebūs jādodas pie biļešu reģistratora vai konduktora - biļeti varēs reģistrēt savā telefonā uzreiz pēc iekāpšanas vilcienā.
Vienlaikus pasažieri arī turpmāk varēs izvēlēties līdzšinējo biļetes reģistrēšanas veidu - pie biļešu reģistratora vai pie konduktora, tādējādi saglabājot visas reģistrācijas iespējas.
Savos telefonos pasažieri varēs reģistrēt visas elektroniskās biļetes – gan elektrovilcienu, gan dīzeļvilcienu braucieniem, tostarp laika biļetes un bagāžas biļetes, izņemot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības apmaksātās biļetes.
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības apmaksātajām biļetēm saglabāsies līdzšinējā reģistrācijas kārtība - tās arī turpmāk būs jāreģistrē vilcienā pie biļešu reģistratora vai konduktora atbilstoši pašvaldības noteiktajai braucienu uzskaites kārtībai.
Biļešu reģistrācija mobilajā lietotnē ir vēl viens solis Vivi pakalpojumu digitalizācijā. Tā ļauj pasažieriem reģistrēt biļeti ērti savā telefonā, vienlaikus nodrošinot precīzāku informāciju par pasažieru plūsmu. Biļešu reģistrācijas dati palīdz izvērtēt pasažieru plūsmu un pieprasījumu dažādos reisos, lai pilnveidotu vilcienu satiksmes plānošanu.
Jaunais risinājums padara arī braucienu ērtāku pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, senioriem, vecākiem ar bērnu ratiņiem, pasažieriem ar lielāku bagāžu, kā arī ikvienam, kuram pārvietošanās pa vilciena salonu var būt apgrūtināta.
Biļetes reģistrēšanai nepieciešama tikai viena darbība
Biļešu reģistrēšanas process ir identisks gan "Vivi Latvija", gan "Mobilly" mobilajās lietotnēs. Pēc iekāpšanas vilcienā pasažierim lietotnē jāatver biļete un, pavelkot apstiprinājuma pogu pa labi, tā jāreģistrē. Pēc reģistrācijas lietotnē būs redzams, ka biļete ir reģistrēta, kā arī reģistrācijas laiks. Lai izmantotu biļešu reģistrēšanu mobilajās lietotnēs, pasažieriem jāatjaunina lietotne uz jaunāko versiju.
Vienreizējo biļeti var reģistrēt tās derīguma datumā no plkst. 3.00 līdz nākamā reisa pienākšanai galastacijā. Ja plānotais reiss tiks nokavēts, biļete būs derīga arī nākamajam reisam tajā pašā maršrutā saskaņā ar biļešu lietošanas noteikumiem.
Ja iegādātas vairākas biļetes, katra no tām jāreģistrē atsevišķi.
Laika biļeti var reģistrēt jebkurā laikā tās derīguma termiņa laikā. Pirms katra brauciena tā jāreģistrē atkārtoti, nospiežot pogu "Reģistrēt biļeti jaunam braucienam".
Rīgas vienoto biļeti reģistrē tikai pēc iekāpšanas vilcienā.
Biļešu lietošanas noteikumi nemainās
Vivi atgādina, ka vilciena biļete ir derīga braucienam tikai pēc tās reģistrācijas. Ja pasažieris ir aizmirsis reģistrēt biļeti - tā nav derīga. Reģistrācija apliecina, ka biļete tiek izmantota konkrētajā reisā, kā arī ļauj biļešu kontrolieriem pārliecināties par tās derīgumu.
Biļešu reģistrācija mobilajā lietotnē ir papildu iespēja, kas papildina līdzšinējo reģistrācijas kārtību. Pasažieri arī turpmāk varēs reģistrēt biļeti pie biļešu reģistratora vai pie konduktora, izvēloties sev ērtāko reģistrācijas veidu.
Vivi aicina pasažierus arī turpmāk biļeti iegādāties pirms brauciena. Ja tas nav bijis iespējams, piemēram, nav iespējas lejupielādēt mobilo lietotni, nedarbojas kases vai ir cits pamatots iemesls, pēc iekāpšanas vilcienā jāvēršas pie konduktora, lai iegādātos biļeti. Iegādājoties biļeti konkrētam reisam un to nokavējot, biļete ir derīga nākamajam reisam tajā pašā maršrutā, taču citos reisos tā nav izmantojama.
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar "Vivi" Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.