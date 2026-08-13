Dzīvnieku patversme ceļ trauksmi - no smagiem apstākļiem izglābtais suns var tikt piespiedu kārtā atgriezts bijušajai saimniecei
Patversme “Labās mājas” ceļ trauksmi — izglābto suni Lunu, kura iepriekš tika turēta smagos apstākļos, var nākties atdot atpakaļ bijušajai saimniecei. Skaidrojumu par situāciju sniedz Rīgas pašvaldības policija.
Patversme skaidro, ka piektdien, 14. augustā, plkst. 10.00 pie viņiem ieradīsies valsts pārstāvji kopā ar 22 gadus vecu jaunieti — suņa juridisko īpašnieci, kas par suni rūpējās aptuveni piecus mēnešus —, lai liktu patversmei suni piespiedu kārtā atdot. Un "Labās mājas" norāda, ka juridiski atteikties tiesas lēmumu izpildīt viņi nedrīkst.
"Labās mājas" skaidro, ka Lunu jauniete savā īpašumā ieguva 2025. gada novembrī, kad dzīvnieciņš bija pusotru gadu vecs. Bet jau piecus mēnešus vēlāk Rīgas pašvaldības policija suni izņēma par smagiem labturības pārkāpumiem: Luna regulāri nebija barota, viņa tika turēta drazu pārpilnā dzīvoklī, bez pastaigām un elementāras aprūpes.
"Diemžēl, izņemšanas procesā pieļautas policijas darbinieku procedūras kļūdas dēļ, tiesas lēmums skanēja nepielūdzami: "Suns jāatgriež īpašniecei. Lēmums nav pārsūdzams." Un pie šiem sešiem vārdiem visas atbildīgās institūcijas arī turas, ignorējot reālo situāciju."
Nelīdz pat sievietes mātes rakstītie trauksmes ziņojumi
"Nelīdz nekas! Nelīdz jaunās sievietes mātes rakstītie trauksmes ziņojumi par to, ka persona nespēj parūpēties par sevi, ir bīstama apkārtējiem un pakļauj dzīvnieku nāves riskam," norāda biedrība.
"Nelīdz arī patversmes "Labās mājas" oficiālie iesniegumi, pieprasot izvērtēt kritiskos apstākļus: kā var atdot dzīvnieku cilvēkam bez pastāvīgas dzīvesvietas, bez regulāriem ienākumiem, ar destruktīvu un bīstamu uzvedību, kā arī ar tiesiskām norādēm par distances ievērošanu no paša tuviniekiem viņu drošības dēļ? Visi atrunājas: tiesas lēmums... Amatpersonas sarunās ar patversmi vien noplāta rokas un sola: "Atdodiet, mēs sekosim līdzi un pie pirmā pārkāpuma...""
"Kam tieši jūs sekosiet līdzi?! Šai jaunajai sievietei nav māju vai, ja tādas uzrodas, uz īsu brīdi. Viņa bieži klaiņo pa ielām un neuzturas nevienā pastāvīgā adresē. Jūs apsekosiet katru graustu, kur suni var iesprostot? Katru tilta apakšu? Katru Rīgas bomžatņiku? Un ja viņa pamet pilsētu? Suns var tikt pakļauts fiziskai vardarbībai, atstāts bez ūdens un barības slēgtā telpā, un neviens par to pat neuzzinās!"
"Mēs, "Labās mājas", sabiedriska organizācija, kurai valsts uzticēja Lunu aprūpēt un pieskatīt, līdz tiks pieņemts lēmums, juridiski atteikties to izpildīt nedrīkstam. Bet mēs KATEGORISKI ATSAKĀMIES KLUSĒT!" Patversme norāda, ka pieprasa no PVD un Pašvaldības policijai aktīvu rīcību. "PVD un policijai ir tiesiskas iespējas nekavējoties atvērt jaunu administratīvo procesu par reālu apdraudējumu dzīvnieka dzīvībai un piemērot pagaidu aizsardzības līdzekļus, lai apturētu suņa nodošanu pirms piektdienas plkst. 10.00!" brīdina biedrība.
Rīgas pašvaldības policija sniedz skaidrojumu
Uz notikušo reaģējusi Rīgas pašvaldības policija, kas sniegusi savu skadrojumu par situāciju. "Šā gada 21. aprīlī Rīgas pašvaldības policija (RPP) saņēma informāciju par nepieciešamību apsekot kādu dzīvokli, kur nelabvēlīgos apstākļos tiek turēts suns," norāda likumsargi.
"Ierodoties notikuma vietā, policijas darbinieki konstatēja, ka dzīvokļa durvis ir vaļā, bet no tās dzirdama suņa riešana. Tā kā uz policijas darbinieku aicinājumiem neviens neatsaucās, radās bažas par cilvēka un dzīvnieka drošību, tāpēc telefoniski tika saņemts mutisks prokurora saskaņojums iekļūšanai dzīvoklī."
"Dzīvesvietā tika konstatēti dzīvnieku labturības pārkāpumi – netīras grīdas, urīna smaka, kā arī sunim nebija pieejams ēdiens un ūdens. Lai nekavējoties novērstu apdraudējumu dzīvnieka labturībai, tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process un tā kārtībā suns tika izņemts," norāda pašvaldības policija.
"Vienlaikus RPP atzīst, ka šajā situācijā netika pienācīgi noformēta prokurora saskaņojuma iekļūšanai dzīvoklī. Lai gan saskaņojums tika saņemts mutiski, lietas materiāliem nebija pievienots dokuments, kas apliecinātu tā rakstveida apstiprinājumu. Tādēļ tiesa iegūtos pierādījumus atzina par nepieļaujamiem."
"Tā kā šobrīd nav iespējams pārliecināties, vai suņa saimniece turpmāk spēs nodrošināt dzīvniekam atbilstošus apstākļus, 14. augustā plkst. 10.00 RPP darbinieki dosies uz dzīvnieku patversmi “Labās mājas”, lai tiktos ar suņa saimnieci un pārliecinātos par to, ka dzīvniekam turpmāk tiks nodrošināti atbilstoši dzīvošanas apstākļi."