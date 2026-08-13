Valsts policija sākusi pārbaudi par kiberuzbrukumu CSDD
Valsts policija pēc savas iniciatīvas, iegūstot papildu informāciju par iespējamo kiberuzbrukumu Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD), ir sākusi resorisko pārbaudi, informēja Valsts policijā.
CSDD nedēļas nogalē piedzīvojusi komplicētu kiberuzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem ir izdevies daļēji piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem.
Uzbrucēju iegūtā informācija saturēja arī atsevišķus personas datus, tostarp personu kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, maksājumu, apmaksas datumu, automašīnas numurzīmi un adresi.
"Pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem," atzīst kiberincidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" vadītājas vietnieks Varis Teivāns.
Tādēļ CSDD un "Cert.lv" un aicina iedzīvotājus būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īsziņas vai cita veida saziņu, kas šķietami nosūtīta CSDD vārdā. Šādos gadījumos ieteicams pārliecināties par ziņas patiesumu un informāciju pārbaudīt e.csdd.lv.
Incidents nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus un e-pakalpojumus, un tie tiek sniegti ierastajā kārtībā.
CSDD IT komanda sadarbībā ar "Cert.lv" patlaban ir apturējusi kiberuzbrukumu. Tāpat veikta virkne uzlabojumu IT sistēmas drošībai, lai novērstu šāda veida kiberuzbrukumus, uzsver direkcijā.
CSDD IT departamenta vadītājs Māris Puriņš norāda, ka uzbrucēju izmantotās metodes un kanāli ir atklāti, tie pilnībā ir nobloķēti. Tāpat CSDD turpina sadarboties ar "Cert.lv", lai analizētu kiberuzbrukuma sekas.
"Klientu lietotāju vārdi un paroles nav skarti, līdz ar to no klientu puses nav nepieciešams veikt papildus darbības," uzsver Puriņš.
Tomēr CSDD aicina sabiedrību būt piesardzīgiem un informāciju pārbaudīt "e.csdd.lv". CSDD informēšot par situācijas attīstību.
Teivāns norāda, ka incidenta izmeklēšana sadarbībā ar CSDD turpinās, un uzbrukuma apstākļi vēl tiek precizēti. Līdz šim iegūtā informācija liecina, ka uzbrukums bijis mērķtiecīgs un tā īstenošanai veikta iepriekšēja sagatavošanās.
Viņš papildina, ka uzbrukuma raksturs un izmantoto metožu kopums liecina arī par uzbrucēju tehnisko kompetenci.
CSDD par kiberuzbrukumu ir informējusi citas valsts kompetentās iestādes, tostarp Datu valsts inspekciju, risinot kiberuzbrukuma radīto seku novēršanu.
CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transporta līdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.