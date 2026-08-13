Piektdien gaidāms silts laiks bez būtiskiem nokrišņiem.
Sabiedrība
Šodien 14:33
Piektdien Latvijā gaiss iesils līdz +26 grādiem
Piektdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +20..+26 grādus, siltākais laiks gaidāms Zemgalē.
Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī debesīs būs daudz mākoņu, mākoņainākā diena gaidāma valsts austrumos. Būtiski nokrišņi nav gaidāmi.
Pūtīs lēns rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī uz piektdienu būs +10..+15 grādi, vietām piekrastē - līdz +18 grādiem.
Rīgā mākoņi daļēji segs debesis, nav gaidāms lietus un vējš lēni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra +15 grādi naktī un līdz +25 grādiem pēcpusdienā.