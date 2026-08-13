Piektdien Latvijā gaiss iesils līdz +26 grādiem
Foto: LETA
Piektdien gaidāms silts laiks bez būtiskiem nokrišņiem.
Sabiedrība

Piektdien Latvijā gaiss iesils līdz +26 grādiem

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Jauns.lv/LETA

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Piektdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +20..+26 grādus, siltākais laiks gaidāms Zemgalē.

Piektdien Latvijā gaiss iesils līdz +26 grādiem...

Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī debesīs būs daudz mākoņu, mākoņainākā diena gaidāma valsts austrumos. Būtiski nokrišņi nav gaidāmi.

Pūtīs lēns rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī uz piektdienu būs +10..+15 grādi, vietām piekrastē - līdz +18 grādiem.

Rīgā mākoņi daļēji segs debesis, nav gaidāms lietus un vējš lēni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra +15 grādi naktī un līdz +25 grādiem pēcpusdienā.

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