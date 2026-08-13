Bruņota banda Latvijā nolaupīja un nogalināja cilvēku - policija atklāj šokējošu noziegumu ķēdi
Valsts policijas Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas amatpersonas pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par bandītismu, apturot bīstamas un ar ieročiem bruņotas organizētas noziedzīgas grupas darbību. Šīs organizētās grupas dalībnieki tiek turēti aizdomās par vairāku sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu – personu nolaupīšanu, ķīlnieku sagrābšanu, izspiešanu un arī slepkavību. Tāpat izmeklēšanas laikā pārtraukta ar organizēto bandītisko grupu saistīta narkotisko un psihotropo vielu laboratorijas darbība.
Valsts policijas Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas izmeklēšanā kopš 2025. gada maija atradās kriminālprocess, kas saistīts ar organizētu noziedzīgu grupu, kura Latvijā nodarbojusies ar bandītismu, veicot vairākus sevišķi smagus noziedzīgus nodarījumus. No šo personu darbības cietušas ne mazāk kā trīs personas, tostarp viena tikusi noslepkavota.
Proti, pērn Valsts policija ieguva informāciju par kādas 1974. gadā dzimušas personas nolaupīšanu. Vēlāk gan noziedznieki personu atbrīvoja, bet viņai bija nodarīti miesas bojājumi. Savukārt pagājušā gada augustā organizētas bandas dalībnieki nolaupīja 1982. gadā dzimušu personu, kuru nogalināja. Izmeklēšanā gūtā informācija liecina, ka šīs noziedzīgās darbības, visticamāk, veiktas mantkārīgā nolūkā. Tāpat izmeklēšanas gaitā iegūta informācija par divām epizodēm, kad noziedznieki ir gatavojušies personu nolaupīšanai, bet Valsts policijai tās izdevās novērst, pērn septembrī aizturot bandas dalībniekus.
Turpinot izmeklēšanu kriminālprocesā, policija ieguvusi ziņas arī par citiem personu izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar izspiešanu, lietojot vardarbību, šaujamieroču un tās munīcijas nelikumīgu apriti, kā arī pornogrāfiska rakstura materiālu apriti.
Tāpat izmeklēšanas laikā tika pārtraukta arī narkotisko un psihotropo vielu laboratorijas darbība. Veicot izmeklēšanas darbības, kopumā tika izņemts 21 kilograms metamfetamīna un 23 kilogrami I un III grupas prekusori jeb augstas bīstamības vielas, kas var tikt izmantotas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai. Pārtraucot šīs laboratorijas darbību, tika izņemtas arī dažādas iekārtas, ierīces, priekšmeti, materiāli, kas bija paredzēti narkotisko un psihotropo vielu neatļautai izgatavošanai.
Kriminālprocesa izmeklēšanas laikā tika iegūtas un nostiprinātas ziņas par to, ka ar izmeklējamiem noziedzīgiem nodarījumiem ir saistīta organizēta ar ieročiem bruņota personu grupa (banda).
Par aizdomās turētajiem kriminālprocesā atzītas desmit personas. Piecām personām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, bet trīs personām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Savukārt vēl divas aizdomās turētās personas slēpjas no izmeklēšanas, pret tām ir izdalīts atsevišķs kriminālprocess, kurā turpinās aktīva izmeklēšana. Visas personas ir Latvijas valsts piederīgie, un daži jau iepriekš ir izcietuši cietumsodu saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti un slepkavību.
Izmeklēšanas laikā uzlikts arests gan aizdomās turēto mantai, gan noziedzīgi iegūtai mantai, kuras kopējā summa sasniedz 100 000 eiro apmēru.
Iegūstot pietiekamu pierādījumu kopumu, Valsts policijas amatpersonas kriminālprocesu šī gada 3. augustā nosūtīja Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret astoņām personām, inkriminējot Krimināllikuma 224. panta otrajā daļā minēto noziedzīgo nodarījumu – bandītismu jeb piedalīšanos bandas izdarītajos noziegumos, kas iekļauj vairākus sevišķi smagus noziegumus, kas paredzēti:
- Krimināllikuma 153. pantā un 154. pantā - personu nolaupīšana un ķīlnieku sagrābšana;
- Krimināllikuma 183. pantā – izspiešana, kas izdarīta, lietojot vardarbību;
- Krimināllikuma 233. panta otrajā daļā – par šaujamieroču, šaujamieroču munīcijas nelikumīgo glabāšanu, bez attiecīgas atļaujas;
- Krimināllikuma 253.1 panta trešajā daļā – par narkotisko, psihotropo vielu nelikumīgu apriti lielos apmēros;
- Krimināllikuma 255. panta pirmajā daļā – par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautai izgatavošanai paredzētu iekārtu, ierīču, priekšmetu, materiālu un vielu (prekursoru, kas pārsniedz nelielu apmēru) iegādāšanos, glabāšanu.
Tāpat kriminālprocess ir kvalificēts saskaņā ar Krimināllikuma 118. panta piekto punktu – slepkavību, kas paveikta organizētas grupas sastāvā, kā arī Krimināllikuma 265. panta pirmo daļu – par transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmes nelikumīgu izgatavošanu un 166. panta otro daļu – par tāda pornogrāfiska rakstura materiāla apriti, kurš satur bērnu pornogrāfiju un cilvēka seksuālas darbības ar dzīvnieku.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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