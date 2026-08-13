Trīs Ogres novada peldvietās konstatēta neatbilstoša ūdens kvalitāte - iedzīvotājus aicina nepeldēties
Turpinoties peldsezonai, turpinās arī Ogres novada peldvietu ūdens kvalitātes monitorings.
Turpinoties peldsezonai, turpinās arī Ogres novada peldvietu ūdens kvalitātes monitorings. Saskaņā ar jaunākajiem ūdens analīžu rezultātiem, kas saņemti no institūta “BIOR”, lielākajā daļā Ogres novada peldvietu peldēties ir atļauts, savukārt neatbilstoša ūdens kvalitāte ir konstatēta trīs Ogres novada peldvietās:
- Rīgas HES ūdenskrātuvē;
- Daugavas pludmalē Rīgas ielā, Ikšķilē;
- Austriņu ceļā, Lielvārdē.
Ņemot vērā šo faktu, pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz turpmākam paziņojumam šīs peldvietas neizmantot. Peldēšanās tajās būs atļauta pēc tam, kad ūdens kvalitāte būs uzlabojusies un ierobežojumi tiks atcelti.
Vasarā, īpaši ilgstoša karstuma periodos, ūdenstilpēs var sākties zilaļģu savairošanās jeb “ziedēšana”. Pirms peldes aicina rūpīgi novērtēt ūdens vizuālo stāvokli – ja redzami sīki zaļi punktiņi vai ūdens virsmu klāj zaļganas, zilganzaļas vai dzeltenbrūnas aļģu masas, peldēties nav ieteicams. Šādu ūdeni nedrīkst izmantot arī mājdzīvnieku dzirdināšanai.
Tiek atgādināts arī par drošības ievērošanu pie ūdenstilpēm. Peldēties ieteicams tikai zināmās un drošās peldvietās, nekādā gadījumā nedoties ūdenī alkohola reibumā un īpaši rūpīgi uzraudzīt bērnus. Tāpat tiek atgādināts, ka drošība uz ūdens ir katra paša atbildība.