Būs otra Rusiņa lieta? Jēkabpilī aizturēts vīrietis, kuru tur aizdomās par vardarbību ģimenē
Jēkabpilī aizturēts vīrietis, kuru tur aizdomās par uzbrukumu dzīvesbiedrei un vardarbību pret abu kopīgajiem bērniem. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka problēmas ģimenē neesot sākušās tikko. Vīrietis pret tuviniekiem jau iepriekš regulāri izturējies cietsirdīgi.
Situācija saasinājusies vakar vakarā, kad vīrietis sarīkojis arī publisku skandālu. Notikuma vietā iesaistījušies operatīvie dienesti, un vīrietis aizturēts. Tagad tiks lemts par viņam piemērojamo drošības līdzekli. Rīt tiesai jāizlemj, vai aizdomās turētajam piemērot apcietinājumu.
Notikušais manāmi satraucis vietējos iedzīvotājus. Kaimiņi baidās, kas varētu notikt, ja vīrietis atkal nonāks brīvībā. Pēc viņu stāstītā, roku palaišana pret ģimeni notikusi regulāri.
“Ja kaut kas netiks darīts, būs otra Rusiņa lieta,” situāciju asi raksturo jēkabpilieši, atsaucoties uz traģisko Jēkabpils gadījumu, kas savulaik izgaismoja problēmas ar ilgstošas vardarbības un draudu novēršanu.
Pašlaik agresīvais vīrietis atrodas apcietinājumā līdz tiesas lēmumam par drošības līdzekli. Tikmēr vietējie cer, ka šoreiz iespējamais apdraudējums ģimenei tiks novērsts laikus.