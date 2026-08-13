Garšu un krāsu pārbagātība Rīgas Centrāltirgū
Vasara ir pašā pilnbriedā, un Rīgas Centrāltirgus stendi burtiski lūst no dabas velšu pārpilnības – te atrodamas svaigas ogas, sulīgi ...
FOTO: garšu un krāsu pārbagātība Rīgas Centrāltirgū - lūk, ar kādām cenām jārēķinās
Vasara ir pašā pilnbriedā, un Rīgas Centrāltirgus stendi burtiski lūst no dabas velšu pārpilnības – te atrodamas svaigas ogas, sulīgi vietējie dārzeņi un meža sēnes. Lūk, neliels ieskats tajā, cik šobrīd maksā pieprasītākie vasaras sezonas labumi.
Zeltainas gailenes un veselīgas ogas
Meža velšu cienītājiem šis ir īstais laiks, lai dotos uz tirgu, jo piedāvājums ir patiešām bagātīgs. Uz letēm glīti sarindotos plastmasas spainīšos pircējus kārdina svaigas, zeltainas gailenes. Atkarībā no trauka tilpuma un sēņu lieluma to cena svārstās no četriem līdz pieciem eiro par spainīti. Turpat blakus gozējas arī tikko lasītas meža mellenes, kas pieejamas par 4,50 eiro litrā, savukārt brūklenes maksā nedaudz lētāk – apaļus četrus eiro par litru. Turpat blakus gozējas arī tikko lasītas meža mellenes, kas pieejamas par 4,50 eiro litrā, savukārt brūklenes maksā nedaudz lētāk – četrus eiro par litru. Tiem, kuri jau laikus domā par veselības stiprināšanu drēgnajos rudens un ziemas mēnešos, tirgotāji piedāvā gan dzērvenes, gan vērtīgās smiltsērkšķu ogas, kuras var iegādāties par septiņiem eiro kastītē. Turpat nopērkamas arī dažādas kaltētas sēnes aromātiskām zupām.
Joprojām var nopirkt arī zemenes
Lai gan vasara pamazām iet uz otru pusi, ogu izvēle joprojām ir liela. Latvijā audzēto krūmmelleņu cena atkarībā no izmēra svārstās no 5,99 līdz pat 7,99 eiro par kilogramu, taču vērīgākie pircēji citos stendos tās var atrast arī par 5,90 eiro.Turklāt joprojām iespējams nobaudīt arī zemenes – piemēram, Polijas zemenes nopērkamas par pieciem eiro kilogramā. Ogu izlasi papildina arī aromātiskās avenes, kas pieejamas par 3,50 eiro kastītē vai 12,90 eiro kilogramā, bet saldie ķirši pircējus gaida par 3,00 līdz 3,90 eiro kilogramā. Sarkanās jāņogas maksā 5,00 eiro kilogramā, bet kazeņu cena svārstās no 6,90 līdz 9,90 eiro par kilogramu.
Protams, kāds gan tirgus apmeklējums bez pašmāju āboliem. Galdā droši var celt iecienītās Latvijas šķirnes – "Dzidrais", "Sīpoliņš", "Cukuriņš", "Rožābols", "Rubīns" un saldais "Kristāls" maksā ap 2,50 eiro kilogramā, savukārt šķirne "Konfetnaja" pieejama par diviem līdz trim eiro kilogramā.
Dārzeņu pārpilnība
Kārtīgai maltītei lieti noderēs jaunie Latvijas kartupeļi, kas atkarībā no šķirnes ("Rivjera", "Kolumba") maksā no 1,20 līdz 2,50 eiro kilogramā. Arī jaunie burkāni un bietes nopērkami par diviem līdz trim eiro kilogramā. Piedāvājumā ir arī kabači ( no 1,00 - 1,50 eiro par kilogramu), svaigas cūku pupas (2,00 eiro par kilogramu), sviesta pupiņas (4,00 eiro par kilogramu) un kukurūzas vālītes (1,50 eiro gabalā).
Latvijas sarkanie tomāti maksā no 2,50 līdz 3,00 eiro kilogramā, bet īpašākas šķirnes, piemēram, dzeltenie "Ananasu" tomāti, izmaksās ap 2,80 līdz 4,50 eiro kilogramā. Lētāka alternatīva ir Polijā audzētie "Aveņu" tomāti par 1,50 eiro kilogramā. Iecienītie Latvijas gurķi "Mirabella" stabili turas pie 1,50 līdz 1,70 eiro par kilogramu, bet šķirne "Rodniček" nopērkama par 2,50 eiro.
Asāku izjūtu cienītājiem pieejami čili pipari (0,50 eiro gabalā vai 5,00 eiro kilogramā) un vietējie mārrutki (10,00 eiro kilogramā), kā arī sulīga Polijas paprika (1,80–3,00 eiro par kilogramu). Garšas pilnībai noderēs vietējie sīpoli (1,50–3,50 eiro par kilogramu), brangi ķiploki (6,00–10,00 eiro par kilogramu) un bagātīgas zaļumu buntes – dilles, loki, kinza, baziliks un pētersīļi, kas nopērkami, sākot no 0,70 eiro par buntīti.
Vienvārdsakot – tirgū šobrīd valda īsta garšu un krāsu pārbagātība, kas spēs apmierināt pat visprasīgākos gardēžus.