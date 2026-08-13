No gaļas un koraļļiem līdz pat krokodilādām un čūskām - Rīgas lidostā pasažieriem konfiscē visdažādākos nelegālos “suvenīrus”
Rīgas lidostā šogad līdz jūlija beigām no pasažieru bagāžas izņemtas vairāk nekā divas tonnas gaļas un piena produktu, ko ceļotāji mēģinājuši ievest no valstīm ārpus Eiropas Savienības (ES). Tāpat izņemti vairāk nekā 1400 kilogrami augļu un dārzeņu, informēja lidostas pārstāvji.
Pērn Rīgas lidostā no pasažieru bagāžas kopumā izņemti vairāk nekā 3,3 tonnas gaļas un piena produktu, kā arī gandrīz 3,5 tonnas augļu un dārzeņu, kas ievesti no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Arī šogad speciālie konteineri tukši nestāv – ceturtdien tajos bija redzamas kukurūzas vālītes, desa, siers un citi produkti, kurus ceļotājiem nācies atstāt lidostā.
Atbildīgie dienesti uzsver, ka lielākā daļa ceļotāju noteikumus nepārkāpj apzināti. Daudzi vienkārši nezina, ka ārvalstīs legāli nopērkamu preci ne vienmēr drīkst ievest Latvijā. Īpaši stingri ierobežojumi attiecas uz gaļu un piena produktiem, bet svaigiem augļiem un dārzeņiem no trešajām valstīm nepieciešams fitosanitārais sertifikāts. Šādi noteikumi ieviesti, lai nepieļautu bīstamu augu un dzīvnieku slimību nonākšanu ES.
Ja aizliegtais produkts bagāžā tomēr ir, ne vienmēr sekos sods. Ja pasažieris pēc muitas darbinieka norādījuma to labprātīgi izmet speciālajā konteinerā, sodu nepiemēro. Taču atteikšanās to darīt var beigties ar administratīvā pārkāpuma procesu un naudas sodu.
Muitniekiem arvien vairāk darba sagādā arī cigaretes, alkohols un nedeklarētas preces. Šā gada pirmajā pusē Rīgas lidostā konstatēti jau 1057 muitas noteikumu pārkāpumi – gandrīz tikpat, cik visā 2025. gadā, kad tādu bija 1166. Ceļotājiem jāatceras arī, ka ārpus ES iegādātas preces, kuru kopējā vērtība pārsniedz 430 eiro, ir jādeklarē un par tām jāsamaksā nodokļi.
Īpaši lielās nepatikšanās iespējams iekulties, no ceļojuma pārvedot medikamentus. Piemēram, Ēģiptē un Turcijā ceļotāji mēdz iegādāties nomierinošos un miega līdzekļus “Sleepez” un “Night Calm 3 mg”. Lai gan tur tos iespējams nopirkt legāli, to sastāvā esošais eszopiklons Latvijā ir aizliegto vielu sarakstā. Šādu zāļu ievešana Latvijā var novest pat līdz kriminālprocesam. Pēdējos divos gados saistībā ar eszopiklonu saturošu medikamentu ievešanu sākti 23 kriminālprocesi.
Uzmanīgi jāizvēlas arī šķietami nevainīgi ceļojumu suvenīri. Latvijā nedrīkst brīvi ievest izstrādājumus no aizsargājamām dzīvnieku un augu sugām. Lidostā pasažieriem joprojām tiek konfiscēti koraļļi, storveidīgo zivju kaviārs, krokodilādas un čūskādas izstrādājumi, kosmētika ar kaviāra ekstraktu un pat alkohols ar tajā ievietotām čūskām. Tāpēc pirms eksotiska pirkuma ārvalstīs vērts pārbaudīt, vai iecerēto “suvenīru” vispār drīkstēs pārvest mājās.