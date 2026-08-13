Par godu Rīgas 825. jubilejai vēsturiskā Mangaļsalas mazā bāka atgriezusies Kronvalda parkā
Šonedēļ pēc kapitālā remonta Kronvalda parkā atgriezusies 1861. gadā celtā un pagājušā gadsimta 90. gados pēc Rīgas brīvostas pārvaldes iniciatīvas atjaunotā vēsturiskā Mangaļsalas mazā bāka.
Tas ir Rīgas brīvostas pārvaldes simbolisks sveiciens Rīgai 825. gadu jubilejā. Turpmāk vēsturiskā mazā bāka atkal atradīsies kanālmalā, lai priecētu rīdziniekus un pilsētas viesus un kalpotu kā izziņas avots par cildeno latviešu jūrniecības tradīciju un Rīgas ostas vēsturi.
“Šonedēļ Rīga dimd svētku noskaņā, un Rīgas 825. jubilejas gadā īpaši simboliski ir atgriezt pilsētai tās vēstures liecības. Mangaļsalas mazā bāka ir ne tikai unikāls industriālā mantojuma objekts, bet arī stāsts par Rīgas ostas attīstību, jūrniecības tradīcijām un laiku, kad šī gaisma palīdzēja kuģiem droši atrast ceļu uz Rīgas ostu. Paldies Rīgas brīvostai par iniciatīvu atjaunot šo vēsturisko objektu un atgriezt to pilsētas iedzīvotājiem un viesiem,” pauž Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Mazās bākas pirmsākumi rodami 19.gs. otrajā pusē, kad notika vērienīgi Rīgas ostas modernizācijas darbi, tostarp Mangaļsalas dambja un vēlāk arī Austrumu mola izbūve. 1861. gadā mola galā 7,9 m augstā čuguna tornī ar nelielu metāla piebūvi, darbarīku un petrolejas, vēlāk arī gāzes rezervuāru uzglabāšanai, tika uzstādīta navigācijas ugunszīme ar rotējošu gaismas ierīci. Ugunszīmes uzdevums bija nodrošināt gaismas ierīces nepārtrauktu darbību diennakts tumšajā laikā, tādējādi vairāk nekā 130 gadus tā kalpoja par orientieri kuģu drošai satiksmei uz Rīgas ostu.
Zīmīgi, ka vienlaicīgi ar Mangaļsalas ugunszīmi 1862. gadā tikusi atklāta arī jaunuzceltā Daugavgrīvas bāka, kas pēc izskata un izgatavošanas tehnoloģijas bija identiska mazajai Mangaļsalas māsai, tikai proporcionāli lielākā izmērā.
Saskaņā ar vēstures liecībām, 1917. gadā, Rīgai tuvojoties Ķeizariskās Vācijas karaspēkam, Krievijas garnizonam Daugavgrīvas cietoksnī tika dota pavēle atkāpties uz citām pozīcijām Mangaļsalā. Atkāpjoties, ievērojama daļa cietokšņa un krasta aizsardzības būves tika uzspridzinātas, ieskaitot vēsturisko Daugavgrīvas bāku, savukārt “mazā bāka”, pateicoties laimīgai apstākļu sakritībai, netika izpostīta.
1996. gadā tika uzsākta Austrumu jeb Mangaļsalas mola rekonstrukcija, pieņemot lēmumu 1861. gadā uzstādīto ugunszīmi demontēt, jo mols tiek būtiski pagarināts un gaismas ierīce jāpārvieto. Tomēr, mola rekonstrukcijas noslēdzošajā posmā, 1998. gadā nepārdomātas demontāžas laikā, vēsturiskās ugunszīmes pamats tika būtiski bojāts. Tādējādi vēsturisko “mazo bāku” nolemts utilizēt, savukārt tās vietā - uzstādīt jaunu, cilindrisku metāla cauruli ar elektrisku gaismas ierīci augšdaļā, kura pilda savu uzdevumu līdz pat šim laikam.
Lai saglabātu vēsturisko objektu, 1998. gadā tolaik jaunizveidotā Rīgas brīvostas pārvalde demontēto hidrobūvi izglābj no sagriešanas metāllūžņos, par saviem līdzekļiem rekonstruē, kopīgi ar mākslas centra “Noass” un Rīgas kuģu remonta rūpnīcas speciālistiem atjauno un 2000. gadā uzstāda kanālmalā Kronvalda parkā, uzņemoties rūpes par tās turpmāku uzturēšanu. Bāka ir un arī turpmāk paliks Rīgas brīvostas pārvaldes īpašums.
2025. gadā vides objekts tika demontēts, lai veiktu tā atjaunošanas darbus, un šobrīd, uzklausot rīdzinieki vēlmi, tas atkal atgriezies savā iepriekšējā vietā, pilsētas kanālmalā.
Piektdien, 14. augustā pl.10.00, Rīgas svētku jubilejas rītā, parkā pie ēkas Kalpaka bulvārī 12 paredzēts svinīgs Rīgas apsveikšanas pasākums, ar kuru vēsturiskais vides objekts atkal tiks simboliski atgriezts pilsētvidē.
Pasākumā aicināti piedalīties visi interesenti!