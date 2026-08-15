Brocēnos uzsākti luksofora un veloceliņa izbūves darbi
Brocēnos uzsākti būvdarbi A9 šosejas, Liepnieku ielas un Lielcieceres ielas krustojumā, izbūvējot luksoforu un turpinot veloceliņu Saldus–Brocēni, lai uzlabotu satiksmes drošību un pārvietošanās ērtumu. Darbus veic SIA “VIA” un plānots pabeigt līdz 2027. gada maijam; būvdarbu laikā gaidāmas satiksmes izmaiņas.
Šonedēļ Brocēnos uzsākti būvdarbi uz A9 šosejas, Liepnieku ielas un Lielcieceres ielas krustojumā. Būvdarbu ietvaros tiek izbūvēts luksofors, kas uzlabos satiksmes drošību un padarīs krustojuma šķērsošanu drošāku visiem satiksmes dalībniekiem.
Rūpējoties par gājēju un velosipēdistu drošību, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī veloceliņa Saldus–Brocēni turpinājums līdz Lielcieceres ielas krustojumam.
Būvdarbus veic SIA “VIA”, un tos plānots pabeigt līdz 2027. gada maijam. Būvdarbu laikā iespējamas izmaiņas satiksmes organizācijā, kā arī īslaicīgi pārvietošanās ierobežojumi.
Aicinām novada iedzīvotājus un citus satiksmes dalībniekus būvdarbu laikā būt īpaši piesardzīgiem, ievērot ceļa zīmes un norādes, kā arī izvēlēties sev ērtāko un drošāko maršrutu.
Aicinām iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret būvdarbu laikā radītajām neērtībām. Projekts tiek realizēts, veiksmīgi sadarbojoties VAS “Latvijas valsts ceļi” un Saldus novada pašvaldībai. Pēc darbu pabeigšanas uz autoceļa A9 Rīga–Liepāja, Brocēnos, būs uzlabota satiksmes drošība krustojumā un nodrošinātas ērtākas pārvietošanās iespējas gājējiem un velosipēdistiem.