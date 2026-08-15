Liepājas pilsētvides uzturēšanā arvien plašāk izmanto elektroskūteri
Liepājā pilsētvides uzturēšanā aizvien plašāk tiek izmantots elektriskais kravas skūteris, kas ļauj ekipāžām ātrāk piekļūt grūti sasniedzamām vietām, samazināt troksni un izmešus, kā arī aptvert līdz pat 2,5 reizēm lielāku teritoriju dienā. Tas sevi īpaši pierāda lielu pasākumu laikā, nodrošinot operatīvu tīrības uzturēšanu pilsētā.
Lai Liepājas pilsētvide būtu sakopta un droša, reģionālās vides uzturētājs “Tranzīts L” ikdienas darbā izmanto elektrisko kravas elektroskūteri. Tas ļauj ātrāk nokļūt vietās, kur lielākai tehnikai piekļūt ir sarežģīti, kā arī samazināt trokšņa un izmešu līmeni.
Elektroskūteris ikdienā pārvietojas Liepājas centrā, Jūrmalas parkā, Zirgu salā, promenādē un citās teritorijās pa gājēju un veloceliņiem. Viena ekipāža dienā ar to var apkopt aptuveni 20–30 kilometrus, kamēr tradicionāli sētnieks kājām dienā veic aptuveni 8–12 kilometrus. Tādējādi elektroskūteris ļauj vienai ekipāžai aptvert līdz pat 2,5 reizēm lielāku teritoriju.
“Elektroskūteris īpaši noder vietās ar lielu cilvēku plūsmu un tur, kur nepieciešams regulāri uzraudzīt tīrību. Darbinieki var ātri pārvietoties starp dažādām teritorijām, līdzi ņemot nepieciešamo inventāru, un operatīvi savākt atkritumus. Tas ļauj efektīvāk uzturēt pilsētvidi, vienlaikus padarot darbu ērtāku arī pašiem darbiniekiem,” stāsta “Tranzīts L” izpilddirektors Madars Markus–Narvils.
Ar vienu uzlādi elektroskūteris spēj nobraukt aptuveni 60–100 kilometrus, tādēļ tas piemērots pilnai darba dienai. Ikdienā visbiežāk tiek savākti cigarešu izsmēķi, dzērienu un ēdienu iepakojums, plastmasas glāzes, salvetes un citi sīkie gruži, kā arī parkos un zaļajās zonās – zari, lapas un citi bio atkritumi.
Īpaši nozīmīgs elektroskūteris ir laikā, kad Liepājā notiek lieli pasākumi. Šovasar tas palīdzēja uzturēt tīrību Jūrmalas parkā arī laikā, kad tur norisinājās 2. Jauniešu deju svētki, kuros piedalījās aptuveni 6500 dalībnieku, kā arī Līvu ciema svētki.
“Pasākumu laikā teritorijās īsā laikā uzturas ļoti daudz cilvēku, tāpēc arī atkritumu apjoms un nepieciešamība pēc uzkopšanas būtiski pieaug. Elektroskūteris ļauj mums ātri nokļūt vietās, kur nepieciešama palīdzība, un pēc pasākuma operatīvi atjaunot kārtību,” norāda Madars Markus–Narvils.
“Tranzīts L” nodrošina pilsētvides uzturēšanu Liepājā un ir daļa no Latvijas vides pakalpojumu koncerna AS “CleanR Grupa”.