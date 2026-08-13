Latvijas policisti Ukrainā palīdz atklāt vērienīgu naudas atmazgāšanas shēmu
Latvijas Valsts policija kopā ar Ukrainas un Lietuvas likumsargiem atmaskojusi grupējumu, kas, izmantojot kriptovalūtas un sarežģītas naudas pārskaitījumu metodes, centies noslēpt telefonkrāpšanās iegūto naudu.
Augusta sākumā Ukrainā aizturētas divas personas, bet līdz šim apzinātie cietušo zaudējumi pārsniedz 200 000 eiro.
Izmeklētāji noskaidrojuši, ka krāpnieki pārliecinājuši cilvēkus ieguldīt naudu kriptovalūtās, savās interneta platformās rādot neīstu peļņu. Taču ar to nebija gana. Pēc apkrāpšanas noziedznieki ar upuriem sazinājušies vēlreiz, šoreiz uzdodoties par juridiskās palīdzības sniedzējiem un solot palīdzēt atgūt pazaudēto naudu. Tādējādi daļa cietušo apkrāpti atkārtoti.
Lai izkrāptās naudas pēdas būtu grūtāk izsekojamas, tā vispirms nonākusi aizdomās turēto kontrolētos kriptovalūtu makos. Pēc tam nauda sadalīta mazākās summās un vairākkārt pārskaitīta starp dažādiem makiem. Visbeidzot līdzekļi nonākuši trešo personu bankas kontos vai pārvērsti skaidrā naudā un sadalīti grupējuma dalībniekiem.
Policijai tomēr izdevies izsekot naudas ceļam. Analizējot tūkstošiem darījumu blokķēdē, izmeklētāji nonākuši līdz personām Ukrainā, kuras, pēc policijas rīcībā esošās informācijas, nodarbojušās ar izkrāptās naudas legalizēšanu. Kratīšanu laikā konfiscēti datori, serveru aprīkojums, elektroniskie datu nesēji, dokumenti un kriptovalūtu maki. Aizturētie ir jaunieši, kuri vēl nav sasnieguši 25 gadu vecumu.
Pašlaik zināms par 13 cietušajiem no Latvijas un Lietuvas, kuri kopumā zaudējuši vairāk nekā 200 000 eiro, taču policija pieļauj, ka upuru skaits varētu būt lielāks. Iepriekšējā izmeklēšanas posmā pie aizdomās turētajiem atrasti arī 400 000 eiro, bet kriptovalūtu makos iesaldēti vēl 17 000 eiro.