Valkas novada veterāns Andris Dainis izcīna divas zelta medaļas Baltijas čempionātā.
Novadu ziņas
Šodien 14:14
Valkas novada veterāns Andris Dainis izcīna divas zelta medaļas Baltijas čempionātā
No 8. līdz 9. augustam Pērnavā, Igaunijā, norisinājās Baltijas atklātais čempionāts vieglatlētikā vecmeistariem jeb veterāniem. Sacensībās pulcējās seniori no Baltijas un citām pasaules vietām, kopumā pārstāvot 15 valstu sportistus. Latviju čempionātā pārstāvēja vairāk nekā 100 dalībnieku.
Valkas novadu sacensībās pārstāvēja pieredzējušais vieglatlēts Andris Dainis, startējot V75 vecuma grupā.
Dainis aizvadīja ļoti veiksmīgas sacensības, izcīnot divas zelta medaļas. 800 metru skrējienā viņš kļuva par čempionu, aiz sevis atstājot Spānijas sportistu. Savukārt 5000 metru distancē Andris izcīnīja vēl vienu uzvaru, pārspējot Izraēlas sportistu.