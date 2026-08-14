Valmieras novada daudzbērnu ģimenēm ir pieejams atbalsts mācību piederumu iegādei
Valmieras novada daudzbērnu ģimenēm ir pieejams atbalsts mācību piederumu iegādei 40 eiro apmērā par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš apgūst obligāto pamatizglītību no 1. līdz 9. klasei. Pabalstu daudzbērnu ģimene var saņemt vienu reizi kalendārajā gadā.
Lai saņemtu pabalstu, Valmieras novadā ir jābūt deklarētam bērnam, par kuru tiek prasīts pabalsts, kā arī vienam no vecākiem.
Pabalstu mācību piederumu iegādei piešķir Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde, pamatojoties uz vecāka iesniegumu. Tas tiek izmaksāts, pārskaitot uz pabalsta pieprasītāja bankas vai pasta norēķinu sistēmas kontu.
Iesniegumu iesniedzot klātienē, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un derīgu Latvijas Goda ģimenes apliecību. Iesniegumu nosūtot elektroniski vai pa pastu, lūgums norādīt Latvijas Goda ģimenes apliecības numuru un derīguma termiņu.
Aicinām iesniegumus iesniegt elektroniski, izmantojot divas iespējas:
- ja Jums ir izveidota e-adrese, varat pieteikt šo pakalpojumu, izmantojot e-formu. Pakalpojuma pilnajā aprakstā latvija.gov.lv klikšķiniet lodziņā “Pieprasīt pakalpojumu”, aizpildiet e-veidlapu, elektroniski parakstiet un nosūtiet;
- nosūtot uz e-pastu elektroniski parakstītu aizpildītu iesniegumu (veidlapa atrodama tīmekļvietnē valmierasnovads.lv, sadaļā “Pakalpojumi” – “Izglītība” – “Atbalsts daudzbērnu ģimenēm”).
Iesniegumu papīra veidā var iesniegt:
- Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās;
- savai dzīvesvietai tuvākajam sociālajam darbiniekam;
- vai arī nosūtot Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldei adresētu iesniegumu pa pastu (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201).
Topošo pirmklasnieku vecāki pabalstam aicināti pieteikties no jaunā mācību gada 1. septembra, kad bērns jau uzsācis mācības 1. klasē. Savukārt pabalstu par bērnu, kurš mācās 9. klasē, var pieprasīt, kamēr viņš mācās šajā klasē.
2025. gadā pabalstu mācību piederumu iegādei saņēma 1629 daudzbērnu ģimeņu bērni, un šim mērķim no Valmieras novada pašvaldības budžeta atvēlēti 65 160 eiro.