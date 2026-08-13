Valkā slēdz ģimenes ārsta praksi; pacientiem jāmeklē jauns ģimenes ārsts
Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina, ka no 2026. gada 13. augusta darbību pārtrauc Māra Nātras ģimenes ārsta prakse Valkā.
Vienlaikus NVD informē, ka pacientus ir piekritušas pieņemt divas ģimenes ārstu prakses Valkā, tādējādi pacientiem ir iespēja turpināt saņemt primārās veselības aprūpes pakalpojumus.
Pacientus aicina sazināties ar kādu no šīm ģimenes ārstu praksēm un vienoties par reģistrāciju:
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Ingas Nātras ģimenes ārsta prakse: Ausekļa iela 6–32, Valka, Valkas novads, LV-4701
Tālr. 64724475
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Ilonas Uzbekas ģimenes ārsta un ārsta pneimonologa prakse: Varoņu iela 26A, Valka, Valkas novads, LV-4701
Tālr. +371 27012370
Pacientiem ir iespēja izvēlēties, kurā no šīm praksēm turpmāk saņemt ģimenes ārsta pakalpojumus. Par reģistrācijas iespējām un kārtību aicinām sazināties ar izvēlēto ģimenes ārsta praksi.
Pacienti var vienoties par reģistrāciju arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu.