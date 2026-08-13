Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
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Šodien 10:57
Valka aicina Valsts prezidentu kļūt par Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes 110. gadadienas svinību patronu
Valkas novada pašvaldība aicina Latvijas Republikas Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču uzņemties Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes (LPNP) 110. gadadienas valsts mēroga svinību patronāžu un atbalstīt to norisi Valkā 2027. gadā.
2027. gadā apritēs 110 gadi kopš brīža, kad Valkā tika sperti nozīmīgi soļi Latvijas valsts izveides virzienā. Tieši Valkā Latviešu Pagaidu Nacionālā padome lika pamatus jaunās Latvijas valsts veidošanai un pieņēma lēmumus, kas palīdzēja mūsu valstij tuvoties neatkarībai.
Neraugoties uz LPNP nozīmīgo lomu Latvijas valsts tapšanā, tās darbība Valkā un tās dalībnieku ieguldījums sabiedrībā joprojām ir salīdzinoši maz zināms. Tādēļ LPNP 110. gadadiena ir nozīmīga iespēja pievērst visas Latvijas uzmanību šai mūsu valsts vēstures lappusei.
Valkas novada pašvaldība uzskata, ka šādas gadadienas atzīmēšanai būtu jābūt valsts mēroga notikumam, un aicina Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču kļūt par LPNP 110. gadadienas svinību patronu.