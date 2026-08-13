Šorīt notikušā negadījuma vieta Ādažos.
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Šodien 10:24
Kas notiek Ādažos? Nedēļas laikā jau trešā avārija uz gājēju pārejas
Ceturtdienas rītā Ādažos noticis jau trešais ceļu satiksmes negadījums šīs nedēļas laikā uz gājēju pārejas, informē pašvaldības policija. Pēdējo dienu laikā Ādažu novadā šādos negadījumos cietuši jau vairāki cilvēki.
Ādažu novada pašvaldības policija uzsver, ka vairāki negadījumi tik īsā laika posmā iezīmē satraucošu tendenci un vēlreiz atgādina par nepieciešamību būt īpaši uzmanīgiem gājēju pāreju tuvumā.
Autovadītāji, tuvojoties gājēju pārejām, aicināti laikus samazināt braukšanas ātrumu un pārliecināties, ka to tuvumā nav cilvēku. Savukārt gājējiem un velosipēdistiem pirms brauktuves šķērsošanas jāpārliecinās, ka transportlīdzekļa vadītājs viņus ir pamanījis.
Ceļu satiksmes dalībnieki aicināti būt īpaši piesardzīgi un rūpēties ne tikai par savu, bet arī apkārtējo drošību.