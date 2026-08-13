Ukrainas spēki militārajās mācībās pamatīgi "izskolo" ASV armiju - tai nepalīdzēja ne smagā tehnika, ne tehnoloģijas
Ukrainas dronu operatori militārajās mācībās Vācijā sagādājuši nepatīkamu pārsteigumu ASV karavīriem. Viņiem izdevies ātri atklāt un nosacīti “iznīcināt” amerikāņu bruņoto tehniku.
Ukraiņu dronu operatori tik ātri “iznīcināja” ASV bruņutehniku, ka amerikāņiem drīz vairs nebija ar ko turpināt kaujas scenāriju. Tāpēc “iznīcināto” tehniku atkal ieskaitīja kā kaujasspējīgu, lai mācības varētu turpināties.
Mācībās “Combined Resolve”, kuru mērķis ir pēc iespējas precīzāk atdarināt reālus kaujas apstākļus, piedalījās aptuveni 3500 ASV karavīru. Viņu uzdevums bija ieņemt pretinieka kontrolētās pozīcijas, kuru aizsardzību stiprināja Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku 412. pulka “Nemesis” karavīri.
Amerikāņiem bija gan elektroniskās karadarbības sistēmas, gan līdzekļi cīņai pret droniem, tomēr ar to izrādījās par maz. Ukrainas dronu operatori ātri pamanīja ASV vienības un bruņutehniku. Kāds mācību dalībnieks norādījis, ka smagā tehnika pārvietojoties sacēlusi lielus putekļu mākoņus, kas izlūkošanas droniem ļāvuši to vieglāk pamanīt.
Pēc mērķu atrašanas pie darba tika likti ar sprāgstvielām aprīkoti un FPV droni. ASV amatpersonas atzinušas, ka scenārijā amerikāņu bruņotā brigāde tikusi “iznīcināta”. Tas noticis tik ātri, ka organizatoriem daļu tehnikas nācies nosacīti “atgriezt kaujas laukā”, lai mācības vispār varētu turpināt.
Tomēr amerikāņi ātri sākuši pielāgoties. Divu nedēļu laikā scenārijs atkārtots vairākas reizes, un ASV vienības arvien labāk izkliedēja spēkus, maskēja tehniku un izmantoja elektroniskās karadarbības līdzekļus. Vēlāk ukraiņi mācībās mainīja puses un jau palīdzēja amerikāņiem efektīvāk izmantot dronus uzbrukuma operācijās.
Ukrainas pieredze dronu karā kļuvusi par vērtīgu mācību arī citām NATO valstīm. Ukrainas dronu operatori līdzīgu pārākumu demonstrējuši arī iepriekšējās mācībās ar ASV, Lielbritānijas, Igaunijas un citu NATO valstu spēkiem.