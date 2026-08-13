Dursupē būvē pagaidu apbraucamo ceļu lietavās cietušā autoceļa Sloka-Talsi posmam
Pie Dursupes sākti būvdarbi, lai nodrošinātu pagaidu apbraucamo ceļu lietavās cietušā valsts autoceļa Sloka–Talsi (P128) pārrautajam posmam (55,2– 55,9 km).
Patlaban notiek zemes un rakšanas darbi, izcērt traucējošos kokus un krūmus. Pagaidu apbraucamais ceļš būs ar grants segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulēs luksofors. Būvdarbos tiks izmantotas divas valsts materiālajās rezervēs esošās caurtekas.
Plānots, ka satiksme pa P128, izmantojot apbraucamo posmu, tiks atjaunota līdz augusta beigām. Darbi tiek veikti ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros un to kopējās izmaksas plānotas līdz 100 tūkst. eiro.
""Latvijas Valsts ceļi" (LVC) pārvaldībā esošā ceļa zemes nodalījuma josla nebija pietiekami plata, lai varētu izbūvēt pagaidu apbraucamo ceļu, tāpēc tika noslēgts līgums ar Talsu novada pašvaldību un privātīpašnieku par viņu zemes izmantošanu. Kad pagaidu apbraucamais ceļš vairs nebūs nepieciešams, caurtekas demontēs, iztīrīs un nodos atpakaļ glabāšanā, bet šķembas, kas izmantotas būvniecībā, aizvedīs.
Turpinās arī darbs pie autoceļa P128 izskalotā posma atjaunošanas tehniskā risinājuma izstrādes. LVC tiltu inženieri izvērtēja potenciālās iespējas un secināja, ka esošās 1987. gadā būvētās caurtekas saglabāšana nav tehniski un ekonomiski racionāla, jo tās dzelzsbetona elementi ir sliktā tehniskā stāvoklī, plūdu ietekmē ir savstarpēji nevienmērīgi nobīdījušies un nosēdušies. Novērst autoceļa P128 bojājumus plānots līdz gada beigām, tomēr, ja iestāsies nelabvēlīgi laikapstākļi, asfalta virskārta tiks izbūvēta nākamgad.
Jauns.lv jau informēja, ka naktī no 21. uz 22. jūliju Talsu apkārtnē plūdu ūdeņu dēļ cieta arī vairāki valsts vietējās nozīmes autoceļi. Kopējās izmaksas lietavu radīto seku novēršanai uz valsts autoceļiem tiek lēstas ap 600 000 eiro.