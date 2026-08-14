"Muzikālais terors" Vecrīgas ielās: kurš regulē ielu muzikantus, un kad policijai ir tiesības "koncertu" apturēt?
Ne vienam vien Rīgas centra biroja darbiniekam un Vecrīgas iedzīvotājam ikdiena ir pārvērtusies par īstu pārbaudījumu nervu sistēmai. Cilvēki sūdzas par ielu muzikantiem, kuru ilgstošā, skaļā un nereti klaji neprofesionālā uzstāšanās tieši zem logiem padara pilnvērtīgu darbu un mierīgu atpūtu mājās teju neiespējamu. Izrādās, ka joprojām nav vienota regulējuma, kas iegrožotu ielu muzikantu pašizpausmi Rīgas ielās.
Audioterors Rīgas ielās
Vasaras mēnešos, kad Rīgas centru un Vecrīgu piepilda tūristi, ielās sarodas arī krietni vairāk ielu muzikantu. Taču vietējiem iedzīvotājiem un biroju darbiniekiem viņu koncertēšana bieži vien pārvēršas īstā audioterorā.
Teju visas darba dienas garumā tieši zem logiem skan skaļa, uzbāzīga un nereti mākslinieciski zemas kvalitātes mūzika, ko pavada klaji šķība dziedāšana, kas brīžiem pāraug vienkāršā, neartikulētā bļaušanā.
Šis uzbāzīgais troksnis dzirdams pat, ja visi logi ir aizvērti, un traucē gan pilvērtīgi strādāt, gan atpūsties.
Protams, pilsētas ielās netrūkst arī patiesi talantīgu un profesionālu muzikantu, kuru sniegums bagātina Rīgas atmosfēru un sagādā neviltotu prieku gan tūristiem, gan garāmgājējiem.
Iedzīvotāju neapmierinātība un sūdzības ir saistītas tieši ar tiem "māksliniekiem", kuru sniegumam trūkst muzikālās kvalitātes, turklāt nereti stundām ilgi tiek "zāģēta" viena un tā pati melodija vai pat atskaņota ģeopolitiski provokatīva mūzika. Vecrīgā, kur šaurās ieliņas veido specifisku akustiku, jau viens skaļāks instruments spēj pieskandināt visu kvartālu.
Situācija kļūst vēl neciešamāka, ja vairāki ielu muzikanti nolemj "konkurēt" un iekārtojas spēlēt teju blakus viens otram, radot nežēlīgu skaņu haosu.
Piemēram, uz viena stūra kāds moka šķību šlāgeri, bet pārdesmit metrus tālāk cits pilnā kaklā bļauj sirdi plosošu popdziesmu. No šī jūkļa vairs nevar patverties nedz garāmgājēji, nedz biroju darbinieki, nedz centra iedzīvotāji.
"Atnāk un spēlē" – atļaujas nav nepieciešamas
Jau 2023. gadā Rīgas domē aktīvi tika diskutēts par nepieciešamību ieviest saistošos noteikumus ielu muzikantiem, definējot konkrētas lokācijas un laika limitus, taču reāla regulējuma galvaspilsētā aizvien nav.
Kā portālam Jauns.lv skaidroja Rīgas domē, šobrīd nedz valstī, nedz Rīgā nav atsevišķa regulējuma ielu muzikantiem.
Īpaša atļauja ir nepieciešama tieši publiskiem pasākumiem, bet parastai muzicēšanai uz ielām tā iepriekš nav jāsaņem.
"Atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, ja persona izvēlas kādu vietu, nepiesakot iepriekš publiski, neaicinot sanākt skatītājus, bet spontāni – atnāk un sāk muzicēt vai dziedāt, no pasākumu regulējuma konteksta nav nepieciešams veikt nekādas darbības, bet rīcība vērtējama caur sabiedriskās kārtības prizmu, proti, vai ar šādu muzicēšanu vai dziedāšanu netiek traucēts citu personu miers un ikdienas gaitas."
Tāpat tiek akcentēts, ka skaņu pastiprinošu ierīču (vai vienkārši skaļu instrumentu) izmantošana ietekmēs plašāku sabiedrības loku, kas palielina iespēju, ka muzicēšana traucē apkārtējiem. Īpaši tas attiecas uz Vecrīgu, kur ik uz stūra ir pa kādam veikalam vai kafejnīcai, kā arī uz gājēju tuneļiem, kuros akustikas dēļ pat ar vienu instrumentu iespējams pieskandināt visu tuneli.
Policija katru gadījumu vērtē individuāli
Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas komunikācijas speciāliste Ērika Verze atgādina: ja ielu muzikanta skaņdarbi traucē apkārtējiem, par to var ziņot policijai pa tālruni 112 vai “RVPP” mobilajā lietotnē.
Portālam Jauns.lv viņa skaidro, ka pašvaldības policija savas kompetences ietvaros reaģē uz visām iedzīvotāju, komersantu un iestāžu sūdzībām par iespējamu sabiedriskās kārtības un personu miera traucēšanu, tostarp gadījumos, kad publiskā vietā tiek atskaņota skaļa mūzika vai traucējoši tiek izmantotas skaņu pastiprinošas iekārtas.
"Šādos gadījumos pašvaldības policijas darbinieki katru situāciju izvērtē individuāli, ierodoties notikuma vietā un ņemot vērā faktiskos apstākļus, tostarp atrašanās vietu, diennakts laiku, skaņas intensitāti, saņemto sūdzību raksturu un citus nozīmīgus apstākļus. Tādējādi tiek vērtēts, vai ir saskatāmas pārkāpuma pazīmes. Nereti šādas situācijas izdodas atrisināt arī pārrunu ceļā," viņa akcentē.
Kopumā no šā gada 1. janvāra līdz šim Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija saņēmusi 11 ziņojumus par ielu muzikantiem, un visi šie izsaukumi bijuši saistīti ar trokšņošanu, respektīvi, ar sabiedriskās kārtības traucēšanu.