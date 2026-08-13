VIDEO: cauri Rīgas klusajam centram agrā rīta stundā izjoņo F-1 automašīna. Daudzi par notikušo ir neizpratnē
Daudzus iedzīvotājus šodien agrā rīta stundā pārsteidza "Formula 1" automašīna, kas agrā rīta stundā lielā ātrumā izjoņoja cauri Rīgas klusajam centram.
"Rīgas F-1 posms?" pie publicēta video vietnē "X" ironiski vaicā kāds iedzīvotājs. Iveta pauž, ka viņu rīta agrumā pārsteidzis tas, ka vairākas ielas Rīgā bijušas slēgtas: "Pēkšņi slēgto ielu dēļ nācās steigšus pārkārtot nedēļas plānus, lai no Rīgas izvairītos, cik vien tas ir iespējams," norāda iedzīvotājs.
Tikmēr vairāki iedzīvotāji "sacentušies" ar saviem apgalvojumiem par to, cik tālu bija dzirdams troksnis. "Es dzirdēju agri ko rīta, logs bija vaļā un visi piecēlāmies," norāda Meja. "Šo labi dzirdeju uz Miera ielas pie Laimas fabrikas," jautri nosaka Edīte. Bet Marija pauž, ka viņa troksni sadzirdējusi Pētersalā.
Kā noskaidroja Jauns.lv, ielas bija slēgtais saistībā ar “Red Bull Showrun” reklāmas filmēšanu. Rīgas pašvaldība jau iepriekš ziņoja, ka saistībā ar filmēšanu no 11. līdz 16. augustam noteikti satiksmes ierobežojumi pilsētā.
Tiem, kas dodas garām Brīvības piemineklim, ir iespēja klātienē apskatīt @RedBullLatvia formulu 😍😍😍 Tas nav tikai korpuss - iekšpusē savu koncertu gaida arī jaudīgs dzinējs 🏎 pic.twitter.com/JelH7MNYjp— f1latvija (@f1latvija) August 13, 2026
Kādi satiksmes ierobežojumi paredzēti turpmākajās dienās?
Līdz 16. augusta plkst. 24.00 transportlīdzekļu satiksme, izņemot transportlīdzekļus ar speciālām caurlaidēm un operatīvo transportu, tiks slēgta Eksporta ielas piegulošajā paralēlajā ielā posmā no Eksporta ielas tilta pār kanālu līdz Bertas Pīpiņas ielai.
Savukārt no 14. augusta plkst. 12.00 līdz 15. augusta plkst. 24.00 satiksme tiks slēgta Bertas Pīpiņas ielā posmā no Eksporta ielas līdz Eksporta ielas piegulošajai paralēlajai ielai, kā arī Eksporta ielas piegulošajā paralēlajā ielā posmā no Miķeļa ielas līdz Bertas Pīpiņas ielai.
15. augustā no plkst. 00.00 līdz 24.00 transportlīdzekļu satiksme tiks slēgta Eksporta ielā posmā no Elizabetes ielas līdz Muitas ielai, Muitas ielā posmā no Eksporta ielas līdz Pils laukuma ielai, kā arī Eksporta ielas piegulošās paralēlās ielas un Miķeļa ielas krustojumā.
Lai nodrošinātu piekļuvi teritorijai un satiksmes organizāciju pasākuma norises laikā, no 14. augusta plkst. 12.00 līdz 15. augusta plkst. 24.00 Bertas Pīpiņas ielā posmā no Citadeles ielas līdz Eksporta ielas piegulošajai paralēlajai ielai tiks organizēta divvirzienu satiksme.
Rīgas svētkos Eksporta iela kļūs par skaļāko ielu Rīgā
“Red Bull Showrun” ar grandiozu pasaules līmeņa motorsporta šovu 15. augustā no plkst. 14.00-16.00 piedalīsies Rīgas dzimšanas dienas svinībās. Pasākuma laikā iedzīvotājiem būs iespēja klātienē redzēt to , kas parasti pieejams tikai lielākajās pasaules autosporta arēnās.
Šova centrā būs iespēja klātienē redzēt "Red Bull" Formulu 1, ko papildinās drifta, rallija un citi šova elementi. "Red Bull Showrun" piedalīsies arī rallija braucējs Mārtiņš Sesks.
14. augusts
Jau ziņots, ka Rīgas 825. dzimšanas dienas svinības sāksies piektdien, 14. augustā, ar elektroniskās mūzikas koncertu Rātslaukumā. Vakara programmā saplūdīs elektroniskā mūzika, gaisma, tehnoloģijas un cilvēku klātbūtne. Koncertu atklās starptautiskais duets "Maarja Nuut & Nicolas Stocker", turpinājumā uzstāsies Evija Vēbere un Lietuvas grupa "Solo Ansamblis", bet vakaru noslēgs grupa "Oil X Gas".
Svētku dienās gardēži būs gaidīti arī Operas skvērā, kur 14. un 15. augustā darbosies Rīgas 825. dzimšanas dienas restorāns "Atver logu uz Rīgu". Divu dienu garumā apmeklētājus priecēs daudzveidīgs gastronomiskais piedāvājums, muzikāli akcenti un iespēja baudīt pilsētas svētku atmosfēru nesteidzīgā un viesmīlīgā gaisotnē.
15. augusts
Sestdien Vecrīga pārtaps dzīvā Eiropas kultūras telpā, kur satiksies divas senas tradīcijas — ielu muzicēšana un mīmu māksla. Vecrīgas ielās un laukumos skanēs džezs, diksilends, klasiskā mūzika un perkusijas, savukārt pilsētvidē būs skatāma pantomīma, klaunāde un "Butō" kustību teātris. Svētku izskaņā mākslinieki vienosies kopīgā "flashmob" tipa priekšnesumā Rātslaukumā, kur vienā notikumā saplūdīs mūzika, deja un performatīvā māksla.
Doma laukumā notiks Amatnieku tirgus, kurā apmeklētāji varēs iegādāties tradicionālus amatniecības izstrādājumus no dažādiem Latvijas novadiem. Bet Vērmanes dārzā savus stāstus atklās ārvalstu vēstniecību un Rīgas sadraudzības pilsētu pārstāvji. Īpašu noskaņu radīs Latvijas pilsētu dalība, veidojot draudzības un sadarbības svētkus.
Vakara koncertprogrammā uzstāsies grupa "Le Petit Paris" un Diāna Pīrāgs, notiks dziesmu parāde Roberto Meloni ar draugiem — cittautu rīdziniekiem, bet pasākumu noslēgs grupa "Big Al & the Jokers".
Uzvaras parkā notiks ielu mākslas pasākums "Atklāj brīnumu!". Dienas pirmajā pusē paredzētas izrādes, rotaļas un diskotēka bērniem, bet no plkst. 15.00 līdz pusnaktij parkā uzstāsies ielu mākslinieki no Lielbritānijas, Zviedrijas, Beļģijas, Spānijas, Igaunijas un Ungārijas.
Visu pasākuma laiku darbosies ielu mākslinieku grupas "Katakrak" interaktīvās instalācijas "L’Animalada" (Spānija) un "Lielās koka spēles". Dienas programmā paredzēti arī Andžeja Grauda Bungu skolas priekšnesumi un "Mārtiņa burbuļu" ziepju burbuļu atrakcija.