Dzēšot liesmas, cietis arī ugunsdzēsējs - trešdien ugunsgrēkos trīs cietušie
Trešdien Latvijā ugunsgrēkos cietuši trīs cilvēki, tostarp arī kāds ugunsdzēsējs, kurš savainojumus guvis, pildot dienesta pienākumus, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Plkst. 15.31 tika saņemts izsaukums uz Saulkrastu novada Saulkrastu pagastu, kur dega vienstāva koka ēkas pirmais stāvs un jumta konstrukcijas 180 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā cieta divi cilvēki, no tiem viens bija ugunsdzēsējs, kurš pēc mediķu apskates notikuma vietā turpināja darbu. Neilgi pirms plkst. 20 ugunsgrēks tika likvidēts.
Naktī uz ceturtdienu plkst. 3.18 tika saņemts izsaukums uz Lielvārdes ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega bez uzraudzības gatavoties atstāts ēdiens. Ugunsdzēsēji, izmantojot glābšanas masku, izglāba cilvēku, kurš bija cietis ugunsgrēkā.
Plkst. 20.39 ugunsdzēsēji devās uz Bolderājas ielu Rīgā, kur dega divi šķūņi un dzīvojamās mājas siena kopumā 130 kvadrātmetru platībā. No dzīvojamās mājas ugunsdzēsēji evakuēja divus cilvēkus. Neilgi pēc plkst. 22 degšana tika likvidēta.
Naktī plkst. 2.13 VUGD saņēma izsaukumu uz Saldus novada Cieceres pagastu, kur vienstāva ražošanas ēkā dega iekārta 40 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās seši cilvēki.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 48 izsaukumus. No tiem 13 bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 26 - uz glābšanas darbiem, bet vēl deviņi izsaukumi bija maldinājumi.