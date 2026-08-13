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Šodien 09:31
Pie Latvijas Nacionālās operas no pilsētas kanāla izceļ cilvēka ķermeni. VIDEO
Rīgas pilsētas kanālā netālu no Latvijas Nacionālās operas garāmgājēji pamanīja ūdenī cilvēka ķermeni.
Šis kanāla posms atrodas dzīvīgā vietā - šeit regulāri kursē izklaides laivas un citi ūdens transportlīdzekļi, turklāt tuvumā parasti uzturas daudz tūristu, vēsta "Degpunktā".
Drīzumā notikuma vietā ieradās operatīvie dienesti, lai bojāgājušo nogādātu krastā. Notikušā apstākļi un bojāgājušā identitāte tiek noskaidroti.