Dzīvojam kā nabagi, bet maksājam kā karaļi? "Eurostat" dati atklāj, cik dārga dzīve ir Latvijā
Pārtikas produktu cenu kāpums un ikdienas tēriņi ir plaši apspriests temats publiskajā telpā. Arī jaunākie “Eurostat” dati par mājsaimniecību galapatēriņa izdevumu cenu līmeni liecina, ka dzīve Latvijā vairs nav starp lētākajām Eiropas Savienībā.
Atsevišķās ikdienas pozīcijās Latvija jau ir apsteigusi Eiropas turīgākās valstis, tomēr kopumā preču un pakalpojumu cenu līmenis pie mums ir par 17 % zemāks nekā ES vidēji.
Par ko maksājam vairāk un, kas joprojām ir lētāk?
Vislielāko spiedienu uz Latvijas iedzīvotāju maciņiem rada pozīcijas, no kurām ikdienā nav iespējams atteikties. Vairāk nekā vidēji ES maksājam par pārtiku (7,5 %) un apģērbu un apaviem (4,6 %). Dārgāks ir arī alkohols un tabakas izstrādājumi (5,2 %).
Galvenais iemesls, kāpēc Latvijā kopējais mājsaimniecību patēriņa cenu līmenis joprojām ir salīdzinoši zems – 83 %, ir vietējā tirgus pakalpojumi (veselības aprūpe, izglītība, transports u.c.) un mājokļa izmaksas. Šajās pozīcijās, salīdzinot ar Rietumeiropu, Latvija joprojām saglabā ievērojamu cenu atšķirību. Piemēram, mājokļa izmaksas ir par 44 % zemākas nekā vidēji ES, veselības aprūpe – par 31 %, izglītība – par 20 %, transports – par 16 %.
“Dati apliecina, ka atsevišķi pamatizdevumi rada slogu iedzīvotāju budžetam, turklāt par vairākām ikdienas precēm un pakalpojumiem Latvijā jau maksājam Rietumeiropas līmeņa cenas vai pat vairāk. Vienlaikus kopējo dzīves dārdzību joprojām amortizē zemākas pakalpojumu izmaksas. Tomēr ar katru gadu kopējā dzīves dārdzība arvien pietuvojas ES vidējam līmenim. Šo situāciju lielā mērā nosaka Latvijā un visā Baltijas reģionā vērojamā straujā algu konverģence, kas mudina vietējos ražotājus un tirgotājus paaugstināt cenas, lai segtu augošās darbaspēka izmaksas. Tā kā pārtika un apģērbs ir viegli importējamas preces, to cenas Eiropas līmeni sasniedz pirmās, kamēr vietējais pakalpojumu sektors šim līmenim vēl tikai pielāgojas,” saka bankas "Citadele" ekonomists Kārlis Purgailis.
Baltijā visdārgākā dzīve Igaunijā
Salīdzinot Baltijas valstis, dati iezīmē divas atšķirīgas tendences. Lietuvā kopējais mājsaimniecību patēriņa cenu līmenis ir tieši tāds pats kā Latvijā – 83 % no ES vidējā, un dzīves dārdzība abu valstu preču un pakalpojumu segmentos ir ļoti līdzīga.
Turpretī Igaunijā šis rādītājs ir praktiski vienāds ar ES vidējo un sasniedz 101 %. Ziemeļu kaimiņvalstī ir dārgāka pārtika, apģērbs un apavi, alkohols un tabakas izstrādājumi un arī mājokļa izmaksas jau tuvojas ES vidējam līmenim.
Lai gan Latvijā un Lietuvā dzīves dārdzība joprojām mazāka nekā Igaunijā, dzīvi abās valstīs vairs nevar uzskatīt par lētu.
Dārgākās un lētākās valstis ES
2025. gadā mājsaimniecību galapatēriņa izdevumu cenu līmenis ES valstīs būtiski atšķīrās – tas svārstījās no 140 % līdz 63 % no ES vidējā rādītāja, kas pieņemts kā bāze (100).
Visaugstākais mājsaimniecību patēriņa cenu līmenis tika reģistrēts Dānijā (140 % no ES vidējā līmeņa), Īrijā (136 %) un Luksemburgā (132 %). Turpretī vismazāk par tām pašām precēm un pakalpojumiem jāmaksā Bulgārijas (63 %), Rumānijas (65 %) un Polijas (73 %) iedzīvotājiem.