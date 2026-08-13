“Tas ir neprāts!” Policijas kļūdas dēļ sunīti Lunu nākas atdot bijušajai saimniecei, kura apdraud dzīvnieka dzīvību; patversme lūdz sabiedrības palīdzību
Dzīvnieku patversme "Labās mājas" sociālajos tīklos publiskojusi emocionālu video un aicina sabiedrību palīdzēt novērst, viņuprāt, netaisnīgu situāciju – piektdien, 14. augustā, patversmei var nākties suni vārdā Luna atdot viņas juridiskajai īpašniecei, lai gan patversmes ieskatā tas var apdraudēt dzīvnieka dzīvību.
"Tas ir neprāts! Tā vienkārši nevar notikt!" emocionālajā video saka patversmes pārstāve, norādot, ka Lunas nodošana īpašniecei paredzēta piektdien plkst. 10.
Patversme skaidro, ka Luna pie 22 gadus vecās jaunietes nonākusi 2025. gada novembrī, kad suns bija aptuveni pusotru gadu vecs. Pēc aptuveni pieciem mēnešiem Rīgas pašvaldības policija suni esot izņēmusi par konstatētiem smagiem labturības pārkāpumiem.
Saskaņā ar "Labo māju" sniegto informāciju Luna bijusi regulāri nebarota, turēta nekārtīgā, ar mantām un atkritumiem piepildītā dzīvoklī, kā arī bez pienācīgām pastaigām un aprūpes.
Patversme norāda, ka suņa izņemšanas procesā pieļautas procedūras kļūdas, kuru dēļ tiesas lēmums paredz Lunu atdot juridiskajai īpašniecei. Patversme apgalvo, ka lēmums nav pārsūdzams un valsts iestādes līdz šim nav ņēmušas vērā tās iebildumus.
"Tas ir spriedums sunim!"
"Šī nav vienkārši ierēdņu kļūda. Tas ir spriedums sunim," raksta "Labās mājas", uzsverot, ka 25 gadu darbības laikā patversmei pirmo reizi draudot situācija, kad tai nāktos noskatīties, kā vesels un aprūpēts dzīvnieks tiek nodots apstākļos, kuros tas varētu atkal ciest.
Patversme apgalvo, ka par jaunietes dzīves apstākļiem un spēju rūpēties par suni esot saņemti arī citu cilvēku brīdinājumi. Tiekot norādīts, ka jaunietei neesot pastāvīgas dzīvesvietas un regulāru ienākumu, kā arī pastāvot bažas par viņas uzvedību un spēju nodrošināt dzīvniekam pienācīgu aprūpi.
"Nelīdz nekas!" raksta patversme, norādot, ka arī tās oficiālie iesniegumi atbildīgajām institūcijām līdz šim neesot mainījuši situāciju.
Patversmē kritizē arī amatpersonu argumentu, ka pēc suņa atdošanas dzīvnieka apstākļi tikšot uzraudzīti.
"Kam tieši jūs sekosiet līdzi?" jautā "Labās mājas", norādot, ka gadījumā, ja sunim nebūs pastāvīgas dzīvesvietas, tā uzraudzība praktiski varētu būt ļoti sarežģīta.
Vienlaikus patversme atzīst, ka juridiski nevar atteikties izpildīt tai noteikto lēmumu, tomēr sola turpināt cīņu par Lunu.
Aicina PVD un policiju nekavējoties rīkoties
"Labās mājas" aicina Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) un policiju izvērtēt situāciju un izmantot tiesiskās iespējas, lai nepieļautu suņa nodošanu, ja pastāv reāls apdraudējums viņa labturībai un dzīvībai.
Patversme norāda, ka PVD, tās ieskatā, varētu sākt jaunu administratīvo procesu saistībā ar iespējamu dzīvnieka apdraudējumu un piemērot pagaidu aizsardzības līdzekļus.
Patversme arī aicina sabiedrību pievērst uzmanību Lunai gadījumā, ja suns pēc atdošanas nonāktu sabiedrībai redzamā vietā un rastos aizdomas par neatbilstošu aprūpi.
"Iegaumējiet Lunu! Ja redzēsiet šo sunīti uz ielas, viņa dzīvos jums kaimiņos vai apstākļos, kas rada aizdomas, nekavējoties sazinieties ar mums vai vajadzības gadījumā ziņojiet policijai," aicina patversme.
"Mēs cīnīsimies par Lunu līdz pēdējai minūtei. Lūdzu, palīdziet arī jūs mums viņu nosargāt!" teikts "Labo māju" aicinājumā.