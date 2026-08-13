Rīgai nevajag vēl vienu slimnīcu - Abu Meri skaidro, kas nepieciešams patiesībā
Veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) uzskata, ka Rīgā nav nepieciešams atvērt vēl vienu slimnīcu. Tā vietā būtu jāpalielina gultasvietu skaits jau esošajās ārstniecības iestādēs, viņš sacīja intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam “Rīta panorāma”.
Šādu viedokli ministrs pauda pēc tam, kad bija saņēmis jautājumu par to, kāpēc ik pa laikam joprojām veidojas Neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu rindas pie Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas nodaļas.
Abu Meri atzina, ka šādas rindas veidojas ļoti reti - dažas reizes gadā -, un tās varot mazināt vai novērst, veicot uzlabojumus Stradiņa slimnīcas iekšējā sistēmā.
Jautāts, vai Rīgā ir vajadzīga vēl viena slimnīca, ministrs atbildēja noraidoši, vēršot uzmanību, ka tādā gadījumā atkal izgaismotos speciālistu trūkums. Tā vietā, viņaprāt, vajadzētu vairāk gultasvietu esošajās mazākās slimnīcās hronisko pacientu aprūpei, lai atslogotu universitātes slimnīcas.
"Mēs esam gatavi no Nacionālā veselības dienesta un valsts meklēt iespējas finansēt papildu gultasvietas, jo tāpat mēs maksājam universitātes slimnīcām par gultu dārgāk, nekā tas būtu lokālajā slimnīcā," pauda Abu Meri. Līdz ar to, piemēram, Rīgas iedzīvotāji pēc universitātes slimnīcā veiktas operācijas varētu atkopties lokālās, mazākās slimnīcās.
"Līdzīgi mums ir 70 gultas šobrīd, ko "Latvijas Jūras medicīnas centrs", piemēram, piedāvā tādiem pacientiem," minēja veselības ministrs, piebilstot, ka universitātes slimnīcas jau patlaban šajā jomā sadarbojas ar citām mazākām slimnīcām arī reģionos.
Politiķis piebilda, ka šim mērķim nebūtu jāatrod papildu finansējums, bet naudu varētu pārvirzīt no universitātes slimnīcām, kurām uz pārvesto pacientu rēķina attiecīgi veidotos ietaupījums.