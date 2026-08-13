“Mēs to paturēsim!” Tramps paziņo par pilnīgu kontroli pār Hormuza šaurumu
ASV prezidents Donalds Tramps nācis klajā ar skaļu paziņojumu par stratēģiski nozīmīgo Hormuza šaurumu. Viņš apgalvo, ka Savienotās Valstis šaurumu pilnībā kontrolē un negrasās no tā atkāpties.
“ASV pilnībā kontrolē Hormuza šaurumu. DOMĀJU, KA MĒS TO PATURĒSIM!” Tramps rakstīja savā sociālo mediju platformā “Truth Social”. Viņš arī paziņoja, ka ASV jūras spēku īstenotā blokāde tiekot dēvēta par “tērauda sienu”, pret kuru Irāna neko nespējot iesākt.
Tomēr Teherāna situāciju raksturo pavisam citādi. Irāna apgalvo, ka joprojām faktiski kontrolē lielu daļu šauruma un plāno ieviest maksu par tā izmantošanu, reaģējot uz ASV sākto karu. Irānas spēki arī uzbrukuši kuģiem Hormuza šaurumā, būtiski traucējot satiksmi vienā no pasaules svarīgākajiem energoresursu transportēšanas ceļiem.
Gandrīz sešus mēnešus ilgajā karā ASV un Izraēlas spēki veikuši plašus triecienus Irānai, tostarp tās militārajiem objektiem un vadībai. Savukārt Irāna atbildējusi ar raķešu uzbrukumiem Izraēlai, ASV bāzēm un mērķiem Persijas līča valstīs, kas ir Vašingtonas sabiedrotās.
Neraugoties uz iepriekš izteiktajiem draudiem konfliktu vēl vairāk saasināt, Tramps pēdējā laikā izvēlējies piesardzīgāku taktiku. Viņš norādījis, ka ASV varētu koncentrēties uz Irānas ostu blokādi, vienlaikus vērojot, kā ekonomiskās problēmas un augstā inflācija palielina spiedienu uz Teherānu.