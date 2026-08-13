A12 autoceļš.
112
Šodien 08:24
Kāja par smagu? Diennakts laikā pieķerti 200 ātruma pārkāpēji, ir vairāki cietušie
Aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem policijai darba nav trūcis. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu pieķerti 200 autovadītāji, bet vēl viens šoferis sodīts par agresīvu braukšanu, informē Valsts policija.
Kopumā ceļu satiksmes jomā policija pieņēmusi 454 administratīvo pārkāpumu lēmumus. Tikmēr pieci autovadītāji pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā – visos šajos gadījumos sākti kriminālprocesi.
Diennakts laikā valstī reģistrēti arī 122 ceļu satiksmes negadījumi. Tajos cietuši deviņi cilvēki.