PVO vadītājs brīdina: pašreizējais Ebolas uzliesmojums var kļūt par nāvējošāko vēsturē
Ebolas vīrusa uzliesmojums Kongo Demokrātiskajā Republikā uzņem satraucošus apgriezienus. Pasaules Veselības organizācijas vadītājs Tedross Adhanoms Gebrejesuss brīdinājis, ka pašreizējā tempā tas varētu kļūt par nāvējošāko vēsturē.
Pašreizējais uzliesmojums oficiāli tika izsludināts 15. maijā. Līdz šim reģistrēti vismaz 4300 saslimšanas gadījumi un vairāk nekā 2000 nāves gadījumu. Ar šī brīža tempu tas varētu pārspēt pat 2014.–2016. gada epidēmiju, kurā dzīvību zaudēja vismaz 11 000 cilvēku.
Pasaules Veselības organizācija (PVO) cer slimības izplatību trīs mēnešu laikā ierobežot, taču uzsver – tas vēl nenozīmētu pilnīgu epidēmijas beigu sākumu.
Situāciju sarežģī fakts, ka vīruss, visticamāk, izplatījies jau vairākus mēnešus pirms trauksmes celšanas. Pētījumi liecina, ka pirmie gadījumi varētu būt parādījušies jau februārī, taču sākotnēji slimība kļūdaini diagnosticēta kā malārija vai vēdertīfs. “Mēs dzenamies pakaļ vīrusam, bet vīruss ir mums priekšā,” situāciju raksturoja PVO Āfrikas reģiona vadītājs Mohameds Džanabi.
Šoreiz uzliesmojumu izraisījis retais Ebolas vīrusa Bundibugjo paveids, kas iepriekš izraisījis tikai divus zināmus uzliesmojumus – 2007. un 2012. gadā. Pret šo vīrusa paveidu pašlaik nav apstiprinātas vakcīnas vai medikamentu. Turklāt nestabilā drošības situācija Kongo austrumos būtiski apgrūtina mediķu darbu. Veselības aprūpes darbiniekiem izdodas sasniegt tikai aptuveni 30% saslimušo.
Tomēr cerību stariņš ir jauna vakcīna, kas vēl šobrīd ir testa stadijā. Lielbritānijā dota atļauja sākt pirmos izmēģinājumus ar cilvēkiem vakcīnai pret Bundibugjo paveidu, ko izstrādā Oksfordas Universitātes zinātnieki, izmantojot tehnoloģiju, kurā balstīta arī “Oxford-AstraZeneca” Covid-19 vakcīna. PVO Kongo sākusi arī pētījumu, lai noskaidrotu, vai divi jau esoši pretvīrusu medikamenti varētu palielināt pacientu izdzīvošanas iespējas.