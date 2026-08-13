“Lai maksā paši!” Vāc parakstus par deputātu transporta un īres kompensāciju atcelšanu
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Mana balss" uzsākta parakstu vākšana par pēdējā laikā bieži apspriesto jautājumu - Saeimas deputātu transporta un mājokļa īres izdevumu kompensāciju atcelšanu.
Lai kolektīvo iesniegumu izskatītu Saeimā, nepieciešams savākt 10 000 parakstus. Līdz šim ir savākti vairāk nekā 4300 paraksti.
Iniciatīvu rosinājis Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Andis Feldmanis. Iniciatīvā norādīts, ka katrai personai ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos, kā arī savu dzīvesvietu. Tiek uzsvērts, ka ikdienā daudzi veselības un sociālās aprūpes darbinieki, kā arī pedagogi dodas uz darbu no attālākiem reģioniem vai ir spiesti īrēt dzīvesvietu citā pilsētā, sedzot šos izdevumus paši.
Ņemot vērā, ka normatīvie akti neuzliek darba devējam pienākumu darbiniekiem apmaksāt transporta un dzīvojamās telpas īres (viesnīcas) izdevumus, nav objektīva pamata, lai Saeimas deputāti atrastos labvēlīgākā situācijā nekā citi valsts un pašvaldību sektorā nodarbinātie, pausts iniciatīvas pieteikumā. Saeimas deputāta amatam pēc būtības ir jābūt tautas uzticības un goda amatam, nevis peļņas amatam, uzskata iniciatīvas pieteicējs.
"Uzskatām, ka pašreizējā situācijā, kad valsts budžetā ir deficīts un nepietiek līdzekļu tādām kritiski svarīgām jomām kā veselības aprūpe, izglītība un iekšējā drošība, šādu kompensāciju uzturēšana ir nepieņemama un vērsta pret sabiedrības interesēm," teikts iniciatīvā. Tās autors uzskata, ka, esošo sistēmu atceļot, tiks ietaupīta nodokļu maksātāju nauda, ko varēs atvēlēt sabiedrībai svarīgāku mērķu un vajadzību finansēšanai.
Jau vēstīts, Saeimas deputāti šā gada jūnijā kompensācijās kopumā saņēmuši 22 419,53 eiro.