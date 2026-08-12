Bezvēsts pazudušais Valdis Matuļavičs.
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Vakar 22:55
Rīgā meklē bezvēsts pazudušo Valdi Matuļaviču
Valsts policija meklē 1984. gadā dzimušo Valdi Matuļaviču, kurš šobrīd atrodas bezvēsts prombūtnē.
Pēdējo reizi ar vīrieti izdevies sazināties 4. augustā, un viņa pašreizējā atrašanās vieta nav zināma.
Policijas rīcībā nav informācijas par vīrieša pēdējo dzīvesvietas adresi. Tiek pieļauts, ka viņš varētu atrasties ārvalstīs.
Matuļaviča pazīmes: 171 centimetru garš, vidējas miesasbūves, ar īsiem, tumšiem matiem.
Ikdienā vīrietis parasti izvēlas sportiska stila apģērbu.
Bezvēsts pazudušais Valdis Matuļavičs.
Valsts policija aicina ikvienu, kuram ir informācija par Valda Matuļaviča iespējamo atrašanās vietu vai kurš viņu ir redzējis, nekavējoties zvanīt policijai pa tālruni 112.