Rīgā meklē bezvēsts pazudušo Valdi Matuļaviču
Foto: Valsts policija
Bezvēsts pazudušais Valdis Matuļavičs.
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Rīgā meklē bezvēsts pazudušo Valdi Matuļaviču

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Jauns.lv / Valsts policija

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Valsts policija meklē 1984. gadā dzimušo Valdi Matuļaviču, kurš šobrīd atrodas bezvēsts prombūtnē.

Rīgā meklē bezvēsts pazudušo Valdi Matuļaviču...

Pēdējo reizi ar vīrieti izdevies sazināties 4. augustā, un viņa pašreizējā atrašanās vieta nav zināma.

Policijas rīcībā nav informācijas par vīrieša pēdējo dzīvesvietas adresi. Tiek pieļauts, ka viņš varētu atrasties ārvalstīs.

Matuļaviča pazīmes: 171 centimetru garš, vidējas miesasbūves, ar īsiem, tumšiem matiem.

Ikdienā vīrietis parasti izvēlas sportiska stila apģērbu.

Foto: Valsts policija
Bezvēsts pazudušais Valdis Matuļavičs.
Bezvēsts pazudušais Valdis Matuļavičs.

Valsts policija aicina ikvienu, kuram ir informācija par Valda Matuļaviča iespējamo atrašanās vietu vai kurš viņu ir redzējis, nekavējoties zvanīt policijai pa tālruni 112.
 

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