Jauns Eirovīzijas noteikums: konkursa rīkošanu var liegt valstij, ko būtiski skar karš
Eirovīzijas dziesmu konkursa organizatore Eiropas Raidorganizāciju apvienība (EBU) mainījusi konkursa noteikumus, nosakot, ka uzvarētājvalsts nevarēs rīkot nākamā gada konkursu, ja tās drošību un stabilitāti būtiski ietekmē bruņots konflikts vai cita nopietna ģeopolitiskā situācija.
Eirovīzijas dziesmu konkursa pusfinālus un finālu organizē iepriekšējā konkursa uzvarētājas valsts sabiedriskā raidorganizācija.
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem "uzvarētājai raidorganizācijai automātiski tiks liegtas tiesības rīkot konkursu, ja bruņots konflikts, sensitīva ģeopolitiskā situācija vai jebkāda cita situācija būtiski ietekmē tās valsts vai tās tiešā reģiona drošību, aizsardzību vai stabilitāti", teikts EBU paziņojumā.
Tajā norādīts, ka EBU var pasūtīt neatkarīgu drošības novērtējumu, pirms pieņem lēmumu par to, vai uzvarētājvalsts spēj droši rīkot pasākumu.
Paziņojumā netika minēta neviena konkrēta valsts, taču izmaiņas noteikumos varētu negatīvi ietekmēt Izraēlas iespējas rīkot konkursu gadījumā, ja Izraēla uzvarētu. Gan 2025., gan 2026. gadā Izraēla bija tuvu uzvarai konkursā, abos gadījumos ieņemot otro vietu.
Piecas valstis - Islande, Īrija, Nīderlande, Slovēnija un Spānija - boikotēja 2026. gada konkursu Vīnē, kas bija pirmais šāds gadījums konkursa vēsturē. Tās paziņoja, ka nevar piedalīties kopā ar Izraēlu, apsūdzot to pārkāpumos karā pret palestīniešu teroristisko grupējumu "Hamās" Gazas joslā.
Ja izrādīsies, ka uzvarētājvalsts nespēj rīkot konkursu, EBU iecels citu rīkotājvalsti. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem šī valsts organizēs konkursu savā vārdā un "tai nebūs jāorganizē pasākums citas dalībvalsts vārdā".
Ukraina uzvarēja konkursā 2022. gadā, tā nevarēja rīkot nākamā gada konkursu Krievijas pilna mēroga iebrukuma dēļ, tāpēc Ukrainas vārdā to organizēja otrās vietas ieguvēja Lielbritānija. 2023. gada Eirovīzijas dziesmu konkursa pusfināli un fināls notika Liverpūlē.