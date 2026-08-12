Jelgavas novads kļūs par Latvijas Jauniešu galvaspilsētu 2027. gadā
Par nākamā gada Latvijas Jauniešu galvaspilsētu ir izraudzīts Jelgavas novads, informēja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).
Lai noteiktu Latvijas Jauniešu galvaspilsētu, IZM rīkoja konkursu.
Jelgavas novada pašvaldība no izglītības ministres Ilzes Indriksones (NA) saņēma goda plāksni ar uzrakstu "Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2027" un ceļojošo kausu no 2026. gada uzvarētājiem - Rēzeknes pašvaldības.
Par Latviešu Jauniešu galvaspilsētas titulu šogad sacentās septiņas pašvaldības, no kurām trīs - Rīgu, Gulbenes novadu un Jelgavas novadu - izvirzīja publiskajam balsojumam.
Konkurss notika desmito reizi, un tā mērķis ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldībās, veicināt pašvaldību sadarbību un pieredzes apmaiņu jaunatnes jomā, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jaunatnes organizāciju prestižu.
Konkursu "Latvijas Jauniešu galvaspilsēta" organizēja IZM. Konkursa vērtēšanas komisijā tika iekļauti pārstāvji no IZM, Bērnu aizsardzības centra, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Slimību profilakses un kontroles centra, Latvijas Jaunatnes padomes un Latvijas Pašvaldību savienības.