Carnikavas skeitparks sadārdzinās par 66 000 eiro: dome piešķir papildu līdzekļus
Šodien Ādažu novada domes ārkārtas sēdē nolemts paišķirt papildu aptuveni 66 000 eiro skeitparka būvniecībai Carnikavā.
Kā liecina informācija pašvaldības mājaslapā, dome 2026. gada budžetā bija paredzējusi 200 000 eiro skeitparka būvniecībai Stacijas ielā.
Iepirkumā skeitparka būvniecībai saņemts SIA "City Playgrounds" piedāvājums, kas būtiski pārsniedzis pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus. Kopumā skeitparka būvniecībai nepieciešami 266 065 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Pašvaldības iepirkumu komisija atzina, ka pretendents un iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst prasībām, un pretendentam būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
Lai netiktu kavēta iepirkuma līguma slēgšana un skeitparka būvniecības īstenošana, deputāti ārkārtas sēdē lēma par papildu līdzekļu piešķiršanu. Līdzekļi tiks nodrošināti no pašvaldības 2026. gada budžeta nesadalītā atlikuma.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, SIA "City Playgrounds" reģistrēta 2014. gadā. Lielākā daļa uzņēmuma kapitāla daļu pieder Mārtiņam Kapzemam.
Uzņēmuma pamatkapitāls ir 5102 eiro. Tas 2024. gadā strādāja ar 4,72 miljonu eiro apgrozījumu un vairāk nekā 50 000 eiro zaudējumiem.