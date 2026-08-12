Rail Baltica izmaksas var būtiski pieaugt: konsultanti rosina pārskatīt projekta pārvaldību un tehniskās prasības
Rail Baltica projekta īstenošana pašreizējā veidā var radīt būtisku izmaksu pieaugumu, turklāt ar pieejamo Eiropas Savienības finansējumu projekta pilnā apjomā īstenot nebūs iespējams. Šādi secinājumi trešdien, 12. augustā, tika prezentēti pirmajā Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdē.
Starptautiskie konsultanti “Alvarez & Marsal Infrastructure & Capital Projects” prezentēja padziļinātā Rail Baltica projekta izvērtējuma rezultātus, kā arī priekšlikumus turpmākajai rīcībai.
Projekta vadība līdz šim nav bijusi pietiekami efektīva
Konsultanti secinājuši, ka līdzšinējais projekta pārvaldības modelis rada būtiskus riskus. Rail Baltica īstenošanā nav bijis skaidri noteikts viens atbildīgais, kā arī projektam nav bijusi līdzīga mēroga infrastruktūras projektos pieredzējusi vadības komanda.
Pēc konsultantu vērtējuma, turpinot projektu organizēt līdzšinējā veidā, veiksmīga tā īstenošana ir maz ticama.
Tāpēc viens no galvenajiem priekšlikumiem ir pārskatīt projekta pārvaldības modeli un skaidrāk noteikt atbildību par tā īstenošanu.
Vispirms jāvienojas par to, cik daudz Latvija var atļauties
“Alvarez & Marsal” iesaka vispirms pieņemt lēmumu par to, cik lielu finansējumu Rail Baltica turpmākajos gados Latvija varēs novirzīt no valsts budžeta.
Pēc tam būtu nepieciešams kopā ar Igauniju, Lietuvu un Eiropas Komisiju vienoties par projekta minimālajām tehniskajām prasībām. Viens no būtiskākajiem jautājumiem ir vilcienu maksimālais kustības ātrums, kas tieši ietekmē projekta izmaksas.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Valsts kasi un Satiksmes ministriju līdz 15. septembrim uzdots izvērtēt iespējamos Rail Baltica finansēšanas apmērus no valsts budžeta turpmākajiem gadiem.
Savukārt Valsts kancelejai kopā ar Satiksmes ministriju jāizvērtē konsultantu piedāvātais Rail Baltica pārvaldības modelis un jāsniedz priekšlikumi tā izmaiņām.
Mēģinās samazināt būvniecības izmaksas
Komitejas sēdē tika skatīti arī konkrēti risinājumi Rail Baltica būvniecības izmaksu samazināšanai.
Satiksmes ministrija sadarbībā ar SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” un būvniekiem izstrādājusi priekšlikumus 33 kilometrus garajam dzelzceļa trases posmam “Misa–Latvijas/Lietuvas robeža”.
Racionalizējot un standartizējot inženierbūvju, konstrukciju un vides risinājumus, būvniecības izmaksas šajā posmā varētu samazināt par 24,8%, radot aptuveni 108 miljonu eiro ietaupījumu nākotnē.
Plānots arī par aptuveni trim metriem samazināt dzelzceļa trases vidējo augstumu un par 37% samazināt pretsasalšanas aizsargslāņa biezumu.
Tādējādi uzbērumu izbūves apjomu iespējams samazināt par 46%, bet izrakumu un grunts nomaiņas darbu apjomu – par 25%.
Vienlaikus, mainot tehniskos risinājumus, varētu nebūt nepieciešams izbūvēt aptuveni 13,2 kilometrus trokšņa aizsargbarjeru.
Projekta tematiskajā komitejā tika skatīti arī iespējamie Rail Baltica trases novietojuma varianti Latvijas centrālajā daļā. Turpmāk būs jāpieņem lēmumi gan par projekta tehnisko risinājumu un pārvaldību, gan par to, cik lielu finansējumu Latvija varēs atvēlēt tā īstenošanai.