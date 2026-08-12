Atvadīšanās no alpīnistes Ineses Pučekas
Sabiedrība
Šodien 16:47
FOTO: pēdējā gaitā pavadīta Denali kalnā traģiski bojāgājusī alpīniste Inese Pučeka
Trešdien, 12. augustā, Rīgas krematorijā ģimene, tuvinieki un citi sanākušie atvadījās no bojāgājušās alpīnistes Ineses Pučekas. Viņa dzīvību zaudēja traģiskā nelaimē, kāpjot Ziemeļamerikas augstākajā virsotnē Denali.
Inese Pučeka bija alpīniste, podkāsta “Retinātā gaisā” veidotāja, kāpšanas sporta trenere, TV3 raidījumu “Zilonis studijā” un “900 sekundes” producente, Latvijas valsts mežu podkāsta “Dabā gājējs” vadītāja un bijušās “5 rīti” radio balss. Inese mūžībā devās 35 gadu vecumā, 28. maijā, Denali kalnā, Aļaskā.
2026. gada 10. maijā viņa devās ekspedīcijā uz Aļasku ar astoņu cilvēku komandu, lai sasniegtu Ziemeļamerikas augstākā kalna “Denali” (6190 m) virsotni. 28. maijā, atgriežoties no virsotnes, kuru nesasniedza, viņus piemeklēja nelaime, kuras rezultātā tika zaudētas trīs alpīnistu dzīvības. 10. augustā, Inese kopā ar Viju Olti un Renāru Kunigu-Salaku atgriezās dzimtenē